Janin Ullmann ist baff: Sie hatte unbewusst einen Ehevertrag

Janin Ullmann (44) hat in einem Podcast überraschend offen über ihre gescheiterte Ehe mit Schauspieler Kostja Ullmann (42) gesprochen – und dabei mit einem weit verbreiteten Irrtum aufgeräumt. In einer aktuellen Folge des Podcasts "Baby got Business" mit Influencer-Coachin Ann-Katrin Schmitz blickt die Moderatorin auf die Ehe zurück, die 2018 in die Brüche ging. Dabei gesteht sie: "Ich dachte immer, wir haben keinen Ehevertrag, weil wir eben nicht diesen klassischen Ehevertrag gemacht haben." Doch dieser Gedanke war ein Irrtum – wie sie inzwischen weiß.

Den entscheidenden Erkenntnismoment erlebte Janin bei der Recherche für ihren Finanzratgeber "Female Finance: Dein Geld. Dein Leben. Deine Regeln". Ihr wurde klar: Wer heiratet, geht automatisch rechtliche und wirtschaftliche Pflichten ein. "Du stehst da am Standesamt, du unterschreibst da was; das ist ein Ehevertrag", erklärt sie im Podcast. Das große Problem daran sei allerdings, dass es sich nie um einen individualisierten, auf die eigene Lebenssituation zugeschnittenen Vertrag handele. Genau deshalb plädiert sie leidenschaftlich für einen maßgeschneiderten Ehevertrag – und sieht diesen nicht als Romantik-Killer, sondern als einen "Werkzeugkasten oder Bausteine, die man sich eben individuell zusammensetzt, damit man sich dann auch wirklich beidseitig ohne Bauchschmerzen trennen kann". Ihr Fazit ist dabei klar: "Der Ehevertrag ist immer günstiger als eine ätzende Scheidung am Ende."

Sollte Janin irgendwann erneut heiraten, würde sie die Dinge von Beginn an anders angehen. Finanzielle Eigenständigkeit wäre für sie dabei die wichtigste Grundlage: "Ich würde schon ganz klar abklären, dass das, was ich in die Ehe einbringe, meins ist, und das, was er einbringt, ist seins." Rückblickend zeigt sich die Moderatorin auch selbstkritisch: "Ich glaube auch nicht, dass ich immer super gerecht war früher. Ich hätte, glaube ich, mit meinem heutigen Wissen vielleicht auch ein paar Sachen anders gemacht." Janin und Kostja hatten sich 2006 bei einer Veranstaltung kennengelernt. Wie die Moderatorin 2022 gegenüber RTL schilderte, war nach diesem ersten Treffen sofort klar, dass die beiden zusammengehören: "An dem Abend haben wir bis morgens um 6 Uhr gequatscht. Dann war es ganz klar." Insgesamt zwölf Jahre waren die beiden ein Paar, bevor ihre Ehe 2018 scheiterte. Heute moderiert Janin, die jetzt viel eigenständiger ist, unter anderem die RTL-Show "Temptation Island".

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Getty Images Janin Ullmann im Januar 2025

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Getty Images Janin und Kostja Ullmann im November 2017

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RTL Janin Ullmann, Moderatorin