Janin Ullmann ist nach Trennung von Kostja eigenständiger

Acht Jahre nach der Trennung von Schauspieler Kostja Ullmann (42) blickt Moderatorin Janin Ullmann (44) offen auf die Veränderungen in ihrem Leben zurück. Im Interview mit der Gala spricht sie darüber, wie sehr sie seither zu ihrer persönlichen Unabhängigkeit gefunden hat – und dass sie den gemeinsamen Nachnamen nach der Scheidung bewusst behalten hat. "Es hat nichts damit zu tun, dass ich einer Person oder einer Zeit nachtrauere. Ich bin Janin Ullmann und liebe diesen Namen", erklärt sie gegenüber dem Magazin.

Besonders in Bezug auf ihre Zeit für sich selbst hat die 44-Jährige nach eigener Aussage eine große Entwicklung durchgemacht. "Früher wusste ich gar nicht, was ich allein mit mir anfangen sollte. Heute empfinde ich es als das Allerschönste, Zeit mit mir zu verbringen. Ich reise sogar allein", meint sie. Das Thema Eigenständigkeit bewegt sie aber auch auf einer anderen Ebene: So hat die Moderatorin nun einen Ratgeber über finanzielle Unabhängigkeit geschrieben, der ihr nach eigenen Worten ein großes Herzensthema ist.

Der Hintergrund dazu reicht bis in ihre Kindheit zurück. Janin wuchs in einem Plattenbau in Erfurt auf – mit ihrer alleinerziehenden Mutter und ihrer Schwester. "Geld war bei uns ein Thema, weil wir nicht so viel davon hatten", erzählt sie. Bis heute sei sie deswegen "ein richtiger Sparfuchs". Ihren Ex-Mann Kostja, von dem sie sich vor acht Jahren trennte, kennt das Publikum unter anderem aus deutschen Kinofilmen und Fernsehproduktionen. Auch Janin ist längst nicht nur als Moderatorin bekannt, sondern stand selbst mehrfach als Schauspielerin vor der Kamera.

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Getty Images Kostja und Janin Ullmann, 2018

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Imago Janin Ullmann bei den Reality Awards, 2026

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Getty Images Janin und Kostja Ullmann im Januar 2012