"Muss ihn schützen": Sie bricht "Temptation Island" ab

Bei der aktuellen Temptation Island-Staffel ist noch nicht einmal Halbzeit und schon sind es nur noch drei Paare. Eine Kandidatin bricht das Treueexperiment frühzeitig ab – und sorgt mit ihrer Begründung für Diskussionen. In der aktuellen sechsten Episode bei RTL erklärt die Reality-Teilnehmerin den anderen Frauen, die zuletzt gezeigten Bilder hätten sie überfordert, und sie wolle ihren Partner vor weiteren peinlichen Szenen schützen. Kurz darauf meldet sich Moderatorin Janin Ullmann (44) per Videonachricht in der Männervilla und verkündet das Aus für das Paar. Doch wer hat das Experiment vorzeitig abgebrochen?

Achtung, Spoiler!

Charleen Puggé beendet in der sechsten Folge das Treueexperiment und sorgt damit für eine unerwartete Wendung. Die Reality-TV-Kandidatin erklärt in der Sendung, dass sie die Bilder ihres Partners Étienne Zagorica nicht mehr länger ertragen könne und sich verpflichtet fühle, ihn zu schützen. "Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sagen muss, ich muss ihn schützen. Ich weiß, er würde mir niemals fremdgehen", begründet sie ihren Schritt vor den anderen Kandidatinnen. Im Einzelinterview ergänzt sie: "Ich habe gerade die Entscheidung getroffen, mich von allen zu verabschieden und nach Hause zu fliegen mit dem Étienne zusammen. Alles Achterbahn gerade, aber ich weiß, dass ich es richtig mache."

Die Nachricht wird Étienne per Videobotschaft durch Moderatorin Janin Ullmann übermittelt. "Charleen hat sich leider dazu entschieden, abzubrechen", ließ sie ihn wissen. Daraufhin muss er die Villa sofort verlassen und zeigt sich sichtlich geschockt. "War die Versuchung zu groß? Hatte sie Angst, mich zu verlieren, je nachdem, welche Bilder sie von mir gesehen hat?", fragt er sich. Auch die anderen Männer in der Villa äußern ihr Unverständnis – und verweisen darauf, dass Charleen selbst für schwierige Szenen gesorgt habe: "Wenn man sich das erste Lagerfeuer anschaut: die schlimmsten Bilder, die hat sie selbst kreiert." Étienne selbst zeigt sich anschließend nicht nur geschockt, sondern auch verärgert: "Um ehrlich zu sein, bin ich sauer, Charleen zu sehen. Und enttäuscht zugleich. Sie wusste zu 100 Prozent, worauf sie sich hier einlässt. Es war ihre Idee, herzukommen. Sie hat die Sche*ße in der Villa gebaut, nicht ich."

Étienne erinnert in der Villa daran, dass Charleen schon vorab angekündigt habe, sie würde den Dreh abbrechen, wenn sie ihn zu sehr vermisse. Dennoch ist er nach der plötzlichen Ansage aus der Frauenvilla enttäuscht und verärgert. Auch Mitstreiter Momo sieht Charleens Entscheidung kritisch: "Das hat nichts mit Vermissen zu tun. Wir sind doch gerade erst am Anfang." Während Charleen selbst den Verführern näher kam, sorgte auch Étienne für Gesprächsstoff. In den vergangenen Folgen war er unter anderem mit sehr offenen Gesprächen über seine Vorlieben im Bett aufgefallen, mit denen er vor allem bei den Verführerinnen für Irritation sorgte.

Anzeige Anzeige

RTL "Temptation Island"-Cast 2026

Anzeige Anzeige

RTL Janin Ullmann, Moderatorin von "Temptation Island V.I.P."

Anzeige Anzeige

RTL "Temptation Island"-Kandidaten Charleen und Étienne

RTL Charleen und Étienne, "Temptation Island" 2026

Anzeige