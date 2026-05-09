Tommy Pedroni macht sich über Lorik-Denise-Trennung lustig

Erst vor wenigen Stunden gab Denise Hersing (30) bekannt, dass sie und ihr langjähriger Partner Lorik Bunjaku (29) getrennt sind. Jetzt kommentiert Reality-Kollege Tommy Pedroni (31) die News und kann sich einen bissigen Witz nicht verkneifen. "Da hat aber jemand ein bisschen zu hohe Töne gespuckt – tut mir leid für Denise", lacht der Franzose in einem Clip bei Instagram. Tommys Ex Sandra Sicora (33) weist ihn daraufhin in den Kommentaren unter einem Beitrag mit einem "bah" zurecht. Sie ist immerhin mit Lorik befreundet und findet das Verhalten ihres Verflossenen eklig. Doch auch darüber kann Tommy offenbar nur lachen: "Die trennen sich, weil er die ganze Zeit fremdgegangen ist. Vorher macht er auf dicke Hose in seinen Storys, redet irgendwelchen Müll über Paulina und macht sich lustig über mich – und jetzt, nach den ganzen Fremdgeh-Vorwürfen, trennt Denise sich von ihm. Finde ich übrigens absolut lustig."

Darüber hinaus ist Tommy offenbar der Ansicht, dass Sandra nicht ganz unschuldig an der Trennung von Lorik und Denise ist. "Und das Lustigste: Unter dem Reel von unserem Fan Nummer eins kommentiert ausgerechnet die Person, die zum großen Teil dazu beigetragen hat, dass die sich trennen. Und ja, ich lache jetzt immer noch so dreckig wie in dieser Story", erklärt Tommy mitleidlos. An Sandra direkt gewandt meint der 31-Jährige: "[Sandra], sagt die Person, die massiv dazu beigetragen hat, dass die beiden getrennt sind – das wird ja immer lustiger." Inwiefern Sandra zum Liebes-Aus beitrug, erklärt der Germany Shore-Teilnehmer nicht.

Dass Tommys Reaktion auf Lorik und Denises Trennung gehässig ausfällt, ist keine Überraschung. Er und seine Partnerin Paulina Ljubas liegen bereits seit Längerem mit dem Ex-Paar im Clinch. Auf der Premiere von Kampf der RealityAllstars kam es zu einer Auseinandersetzung, weil Paulina sich neben Lorik setzte, als Denise kurz Getränke holen war. Den Platz wollte sie dann nicht mehr verlassen, was der 29-Jährige seltsam fand. Als er die unangenehme Situation öffentlich machte, habe er direkt Nachrichten bekommen. "Paulina schickte mir eine Sprachnotiz von zwei, drei Minuten. Tommy hat mir eine freche Nachricht geschrieben", erzählt Lorik Promiflash. Tommy habe ihm sogar gedroht, allerdings habe er sich nicht einschüchtern lassen.

Anzeige Anzeige

Imago Tommy Pedroni beim roten Teppich von Fame Fighting 2024 im Bonner Maritim Hotel

Anzeige Anzeige

Imago Lorik Bunjaku und Denise Hersing bei den Reality Awards 2026

Anzeige Anzeige

Imago Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Oktober 2025

Anzeige