Frau behauptet: Lorik Bunjaku hat Denise mit ihr betrogen

In der Reality-Talkshow "Nightfever" von Sam Dylan (35) ist es jetzt zu einer brisanten Enthüllung gekommen. Eine unbekannte Frau trat in der dritten Folge vor Publikum auf und erhob schwere Vorwürfe gegen Lorik Bunjaku (29), den Freund von Realitystar Denise Hersing (30). Hinter einer Schattenwand versteckt, behauptete sie live, im Herbst vergangenen Jahres gemeinsam mit Lorik und seinem Bruder etwas gehabt zu haben – zu einem Zeitpunkt, als der 29-Jährige schon lange mit Denise zusammen war.

Die Frau schilderte den Abend in drastischen Worten: "Wir waren in meinem Schlafzimmer, wir haben angefangen, uns zu küssen – es war ein bisschen emotionslos, ich glaube, es ist nicht so sein Ding –, dann haben wir uns ausgezogen – auch sehr emotionslos, aber wir wollten uns ja nicht verlieben an dem Abend. Dann sollte es dazu kommen, er hat sich aber nicht richtig getraut. Es war nur ein-, zweimal Reindippen. Er ist dann rüber ins Wohnzimmer, hat dann seinen Bruder geholt, damit er das bitte machen soll." Sie behauptete weiter, dass Lorik dabei zugeschaut habe, wie sie daraufhin mit seinem Bruder intim wurde, und er sich anschließend noch von ihr oral befriedigen ließ. Nach ihrer Rückkehr von der Toilette soll er gegen fünf Uhr morgens abrupt aufgebrochen sein. Sie betonte, dass sie zu jenem Zeitpunkt weder gewusst habe, dass er Realitystar ist, noch dass er in einer Beziehung ist. Lorik bestritt die gesamte Geschichte. Er behauptete, die Frau wolle lediglich selbst ins Reality-TV und habe sich die Story deshalb ausgedacht. Zudem merkte er an, dass Denise, die die Sendung offenbar verfolgte, derartige Geschichten öfter zu hören bekomme.

Ursprünglich drehte sich die dritte Ausgabe der Talkshow um ein anderes Gerücht: Lorik soll sich in der Nacht der Reality Awards TV-Kollegin Sandra Sicora (33) angenähert haben, die in der Show ebenfalls zu Gast war. Die Frau hinter der Schattenwand sorgte dann jedoch mit ihrer Behauptung für eine unerwartete Wendung in der Sendung. Sie erklärte als Motivation für ihren Auftritt: "Ich bin heute hier, weil ich nicht möchte, dass Männer wie er mit sowas durchkommen. So jemand wie du darf da nicht stehen, als wäre er der beste Freund." Lorik bezeichnet ihre Schilderung als frei erfunden.

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RTL / René Lohse Lorik und Denise, "Temptation Island V.I.P."-Paar

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Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Realitystar

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IMAGO / STAR-MEDIA Lorik Bunjaku und Denise Hersing, Realitystars