Trennung: So bringt sich Lorik Bunjaku auf andere Gedanken

Nach wochenlanger Funkstille meldet sich Lorik Bunjaku (29) nun erneut bei seinen Fans zurück. Der Realitystar war seit dem Bekanntwerden seiner Trennung von Denise Hersing (30) im Mai kaum in den sozialen Medien aktiv gewesen. Dazu kamen Gerüchte um einen Seitensprung, die seitdem die Runde machen. Jetzt gewährt der 29-Jährige in seiner Instagram-Story einen Einblick in seinen neuen Alltag und verrät, womit er sich aktuell ablenkt.

Lorik hat offenbar eine einfache, aber für ihn wirkungsvolle Routine gefunden: Er läuft die rund zwei Kilometer bis zu seinem Fitnessstudio zu Fuß. "Immer wenn das Wetter gut ist, nutze ich meine gesunden Beine, um ins Gym zu laufen", erklärt er auf Instagram. Die Vorteile seien für ihn vielfältig: "Es ist umweltfreundlich, ich erreiche meine täglichen Schrittziele, ich verbrenne Kalorien." Vor allem aber scheint ihm der Weg selbst etwas zu bedeuten – er beschreibt ihn als "Therapie ohne Musik – nur Schritte und Gedanken".

Schon zuvor hatte sich Lorik nach der Trennung in einer ausführlichen Instagram-Story an seine Community gewandt und versucht, seine Gefühle in Worte zu fassen. Dabei hatte er deutlich gemacht, dass ihn die vergangenen Wochen stark mitgenommen hatten und er selbst noch nicht so recht begreifen konnte, wie es zu dem Beziehungsende gekommen war. Lorik und Denise waren durch das Reality-TV bekannt geworden.

Anzeige Anzeige

RTL / René Lohse Lorik Bunjaku, "Temptation Island V.I.P"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Imago Lorik Bunjaku bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Lorik Bunjaku und Denise Hersing, Realitystars