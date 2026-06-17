Doppelleben? Denise Hersing rechnet mit ihrem Ex Lorik ab

Denise Hersing (30) hat sich jetzt mit deutlichen Worten zu ihrer Trennung von Lorik Bunjaku (29) geäußert. Gegenüber Bild spricht die Realitystar-Bekanntheit offen über das Beziehungsende – und macht ihrem Ex schwere Vorwürfe. Ausgelöst wurde alles durch die Talkshow "Nightfever" von Sam Dylan (35), die Denise am 26. April live verfolgte. Dort trat eine Frau auf und behauptete vor laufender Kamera, eine Affäre mit Lorik gehabt zu haben – während die beiden noch zusammen waren. Denise verfolgte das alleine vor dem Bildschirm mit. "Ich habe die Sendung verfolgt und wusste überhaupt nicht, was passieren wird", sagt sie gegenüber Bild.

Was die Situation für die 30-Jährige besonders erschütternd machte: Die betreffende Frau meldete sich nach der Ausstrahlung persönlich bei ihr und schilderte weitere Details. "Sie wusste Dinge, die man nicht einfach aus Instagram ableiten konnte", erklärt Denise. Zwei Tage nach der Sendung war die Beziehung endgültig vorbei – ohne ein letztes Treffen, nur durch ein Telefonat. "Ich wollte ihn nicht mehr sehen", so die Realitystar-Bekanntheit. Seitdem herrscht Funkstille zwischen den beiden. Mit klaren Worten fasst sie ihre Schlussfolgerung zusammen: "Ich glaube, dass er zwei Leben führt. Einmal das Saubermann-Dasein, das er gerne hätte. Und dann sein Partyleben, das er eigentlich lebt." Lorik hat die Anschuldigungen indes zurückgewiesen und die Geschichte als erfunden bezeichnet.

Kennen- und liebengelernt hatten sich Denise und Lorik 2022 in der RTL-Datingshow "Bachelor in Paradise". Es folgten gemeinsame Auftritte in Formaten wie "Temptation Island VIP" und "Das Sommerhaus der Stars". Die Beziehung verlief dabei alles andere als geradlinig – das Paar trennte sich zwischenzeitlich mehrfach, fand aber immer wieder zueinander. Nachdem die Trennung im Mai öffentlich wurde und Gerüchte über einen Seitensprung von Lorik kursierten, hatte er sich zuletzt in einer Instagram-Story an seine Fans gewandt und erklärt, die vergangenen Wochen hätten ihn stark mitgenommen. Denise zieht nun für sich einen klaren Schlussstrich – nicht nur mit Lorik, sondern mit der gesamten Realitywelt: "Mit einem Realitystar würde ich nie wieder eine Beziehung führen. Auf gar keinen Fall."

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Imago Denise Hersing und Lorik Bunjaku bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino, Köln, 03.09.2025

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Instagram / denise.hersing Denise Hersing im März 2022

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Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Lorik Bunjaku