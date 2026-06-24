Arzu Bazman verrät offen: So geht sie mit Schönheitsdruck um

Bei der "Ernsting's family Fashion Show" in Hamburg hat Arzu Bazman (48) gegenüber Promiflash offen darüber gesprochen, wie sie persönlich mit Schönheitsdruck und Kritik umgeht. Die Schauspielerin, die einem Millionenpublikum als Oberschwester Arzu Brentano aus der ARD-Serie In aller Freundschaft bekannt ist, gab dabei klare und ehrliche Einblicke in ihre Einstellung zu diesem Thema. Ihr Rat an alle, die sich von äußeren Erwartungen unter Druck gesetzt fühlen, fiel dabei denkbar simpel, aber eindringlich aus.

Arzu appelliert daran, sich selbst treu zu bleiben und vor allem die eigene Liebe zu sich selbst in den Vordergrund zu stellen. "Sei du selbst. Es ist so egal, was die anderen sagen. Wenn du dich selbst liebst, dann ist alles schön", so die Schauspielerin im Promiflash-Interview. Fremde Kritik solle man demnach nicht zu nah an sich heranlassen – entscheidend sei allein das eigene Wohlgefühl.

Arzu, die in West-Berlin als Tochter türkischstämmiger Eltern aufgewachsen ist, steht seit Jahren in der Öffentlichkeit. Privat führt die 48-Jährige ein eher bodenständiges Leben: Ihren Partner Simon lernte sie nicht auf einer Promiparty oder über eine Dating-App kennen, sondern ganz klassisch über gemeinsame Freunde – und das ausgerechnet in Leipzig, dem Drehort ihrer Erfolgsserie. Simon hält sich bewusst aus dem Rampenlicht heraus und arbeitet für einen Verlag.

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Imago Arzu Bazman bei der "Ernsting’s family Fashion Show" 2026 im Empire Riverside Hotel, Hamburg

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Getty Images Arzu Bazman beim Tribute to Bambi 2017

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MDR / Saxonia Media / Markus Nass "In aller Freundschaft"-Cast