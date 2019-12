Was für eine süße Überraschung! Bereits seit 18 Jahren steht Arzu Bazman (42) in der Erfolgsserie In aller Freundschaft vor der Kamera und ist ein beliebtes Kultgesicht der ereignisreichen Telenovela. Doch was fast niemand weiß: Auch im Privatleben ist bei Arzu aktuell so einiges los! Seit vier Jahren ist die Brünette in einer Beziehung – und nun wird das Liebesglück sogar gekrönt: Die Schauspielerin gab jetzt bekannt, dass sie doch tatsächlich Nachwuchs erwartet!

Die News verkündete die Schönheit im Interview mit Bild. "Im Januar werde ich Mama. Es wird ein kleines Mädchen", offenbarte sie ganz offen. Damit ist Arzu bereits hochschwanger – ein Zustand, den man ihr auch deutlich ansehen dürfte. Wie konnte sie das Baby-Geheimnis also so lange für sich behalten? "Ich habe privat und in der Firma immer nur weite Kleidung getragen", erklärte sie ihr Versteckspiel-Geheimnis. Mittlerweile dürfte aber wohl auch das nicht mehr allzu erfolgversprechend sein: "Mein Bauch wächst und wächst. Bisher habe ich 15 Kilo zugenommen und in den nächsten Wochen kommt bestimmt noch etwas dazu. Mein Busen ist größer und mein Gesicht ist prall, ich habe keine Falten mehr."

Dass Arzu mit ihren 42 Jahren eine Risikoschwangerschaft durchlebt, bereitet ihr aber keine Sorgen: "Natürlich tickt die biologische Uhr, und statistisch gesehen gilt man ab Mitte 30 als Risikoschwangere. Deswegen muss man öfter zu Kontrolluntersuchungen. Bei mir lief alles gut", gab sie sich entspannt. Ihr aktueller Lebensgefährte sei endlich der Richtige und der Mann, mit dem sie auch eine Familie gründen wollte. "Da denkt man nicht ans Alter", schwärmte sie. Auch eine Hochzeit wünsche sie sich mit ihm – jedoch erst nach der Geburt.

