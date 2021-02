Ein emotionaler Tag für Arzu Bazman (43)! Seit 2001 ist die Schauspielerin bereits Mitglied des In aller Freundschaft-Casts. Ihre Figur, die Krankenschwester Arzu Ritter, ist aus der Sachsenklinik längst nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder, dass das aktuelle Dienstjubiläum der gebürtigen Berlinerin am Set ausgiebig gefeiert wird. Arzu zelebriert 20 Jahre "In aller Freundschaft" und ist aus diesem Anlass zu Tränen gerührt.

"Ich habe für den Tag Kuchen und kleine Piccolöchen mitgebracht – alles ganz pandemiegerecht einzeln abgepackt. Für mich gab es einen großen Blumenstrauß. Ich habe die ganze Zeit geflennt, sodass ich meine eigene Rede nicht mehr halten konnte"", erzählt die 43-Jährige im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Zur Feier des Tages legten sie und ihre Kollegen sich aber nicht auf die faule Haut, sondern arbeiteten an neuen, spannenden Szenen für die TV-Bildschirme. "Ich spiele gerade eine mega-spannende Geschichte. Die darf ich zwar noch nicht verraten, aber die Fans dürfen sich darauf freuen", teasert Arzu bereits voller Vorfreude an.

Für die Brünette ist es aber nicht weiter schlimm, an ihrem großen Tag drehen zu müssen – ganz im Gegenteil: Der Alltag am Set fühle sich für sie gar nicht nach harter Arbeit an. "Wie Krankenhausdienste fühlt es sich nicht an. Vielmehr ist es wie nach Hause zu kommen", schwärmt sie. In den vergangenen Jahren seien ihr alle Mitglieder der Crew total ans Herz gewachsen und sie könne mit ihnen über alles reden.

Anzeige

MDR/ Rudolf K. Wernicke Die "In aller Freundschaft"-Stars Thomas Koch (Dr. Philipp Brentano) und Arzu Bazman (Arzu Ritter)

Anzeige

MDR/ Saxonia/ Rudolf K. Wernicke "In aller Freundschaft"-Darstellerin Arzu Bazman

Anzeige

Getty Images Arzu Bazman, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de