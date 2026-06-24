Das ist für Alexa Maria Surholt der perfekte Mädelsabend

Für Alexa Maria Surholt (58) muss ein Mädelsabend nicht aufwendig sein, um unvergesslich zu werden. Bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg hat die Schauspielerin gegenüber Promiflash verraten, was für sie den perfekten Abend mit einer Freundin ausmacht. Ihr Rezept für einen gelungenen Girlsnight klingt dabei wohltuend bodenständig: Entspannung statt Stress, Nähe statt Programm.

Alexa Maria findet klare Worte dazu, was einen solchen Abend wirklich schön macht. "Ich glaube, der perfekte Mädelsabend sieht so aus, dass er entspannt ist, dass beide nicht sich irgendwie sagen 'Wir müssen jetzt Gott weiß was erleben', sondern es kann auch einfach sein, dass man spazieren geht, irgendwo in ein Café geht, ein schönes Getränk trinkt und quatschen kann – Zeit hat miteinander", erklärt die In aller Freundschaft-Bekanntheit. Für sie steht also das gemeinsame Miteinander klar im Vordergrund – ohne großen Aufwand oder besondere Highlights.

Alexa Maria Surholt ist vor allem als Schauspielerin bekannt und stand in zahlreichen TV-Produktionen vor der Kamera. Zuletzt war sie in der beliebten ZDF-Vorabendserie "SOKO München" zu sehen, in der sie über viele Jahre eine feste Rolle innehatte. Als Person des öffentlichen Lebens ist sie auch hin und wieder Kritik ausgesetzt – doch davon lässt sich die 58-Jährige in unschönen Fällen nichts anhaben: Denn Alexa entscheidet selbst, wessen Urteil sie sich annimmt. "Es geht nicht darum, alles anzunehmen, was Leute über dich sagen und dann dich zu verändern. Es muss schon jemand sein, auf dessen Urteil du auch Wert legst", gab sie gegenüber Promiflash zu verstehen.

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Imago Alexa Maria Surholt bei der Ernsting's family Fashion Show HW 2026 in Hamburg

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Imago Arzu Bazman und Alexa Maria Surholt, "In aller Freundschaft"-Kolleginnen

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Imago Adrian Djokic und Alexa Maria Surholt bei der Fotoprobe zu "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" im Schlosspark Theater, Berlin