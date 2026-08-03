Bei "Die Verräter" zicken sich Cathy Hummels und Alexa an

Schon zum Auftakt der neuen Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! kracht es zwischen Cathy Hummels (38) und Alexa Maria Surholt (58). In der Show gerät die Moderatorin direkt im ersten Spiel mit der In aller Freundschaft-Darstellerin aneinander. Während mehrere Promis in Käfigen festsitzen und von ihren Mitstreitern befreit werden müssen, versucht Cathy, ihre schnelle Rettung anzukurbeln. Sie ruft immer wieder, dass sie superschnell für das Team rennen könne. Genau das bringt Alexa offenbar auf die Palme. Die Schauspielerin kontert deutlich genervt: "Ich kann auch laufen! Dafür hat man ja diese zwei Dinger da unten."

Für Cathy war der Spruch offenbar ein klarer Seitenhieb. Sie zeigt sich nach der Szene verletzt und macht deutlich, wie sie den Moment wahrgenommen hat. "Alexa hat mich schnippisch von der Seite angemacht. Ich hab ja nie gesagt, dass sie nicht laufen kann", erklärt sie. Dabei hatte Cathy schon zu Beginn der Folge angedeutet, dass sie sich ihrer Wirkung auf andere bewusst ist: "Ich glaube, es gab noch nie jemanden in meinem Leben, der mich richtig eingeschätzt hat. Außerdem werde ich immer unterschätzt."

Doch damit nicht genug: Kurz danach folgt schon die nächste unangenehme Situation für die Influencerin. Ania Niedieck (42) muss fünf Kandidaten für die erste Todesliste bestimmen und setzt als allerersten Namen ohne langes Zögern Cathy darauf. Dass ihr Name so schnell fällt, überrascht Cathy offenbar kaum. Die Moderatorin ist überzeugt, dass sie Anias Abneigung bereits bemerkt hatte. "Manchmal kann man Blicke deuten ...", stellt sie klar. Ania versucht, ihre Entscheidung später in der Sendung zu erklären und betont, dass Cathy ihr einfach sofort im Kopf gewesen sei, "weil ich dich aus den Medien kenne". Viele andere Namen habe sie sich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht merken können. Die neue Staffel von "Die Verräter" setzt damit direkt in der ersten Folge auf Spannungen innerhalb des Promicasts.

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Collage: Imago, MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Cathy Hummels und Alexa Maria Surholt Collage

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Imago Cathy Hummels bei der Premiere der 4. Staffel von "Die Verräter" im Cinenova in Köln

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Imago Alexa Maria Surholt bei der Ernsting’s family Fashion Show HW 2026 im Empire Riverside Hotel in Hamburg