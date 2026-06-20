TV-Star Alexa Maria Surholt nimmt Kritik nicht von jedem an

Nicht jede Meinung verdient Gehör – das findet zumindest TV-Bekanntheit Alexa Maria Surholt (58). Bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg hat die Schauspielerin gegenüber Promiflash offen darüber gesprochen, wie sie mit Kritik und dem Schönheitsdruck in der Branche umgeht. Ihr Ansatz dabei ist klar: Sie entscheidet selbst, wessen Urteil für sie überhaupt relevant ist – und lässt sich nicht von jedem Kommentar beirren.

Im Interview erklärt Alexa, dass sie sich sehr bewusst mit Rückmeldungen auseinandersetzt. Sie rät: "Such dir deine Kritiker gut aus. Und wenn du merkst, die Kritik ist gut für dich, dann kann man sie auch mal annehmen und dann auch was verändern." Entscheidend sei für die Schauspielerin, ob die Worte von jemandem stammen, dem sie vertraut. "Es geht nicht darum, alles anzunehmen, was Leute über dich sagen und dann dich zu verändern. Es muss schon jemand sein, auf dessen Urteil du auch Wert legst", stellt Alexa klar. Damit macht sie deutlich, dass konstruktive Hinweise für sie willkommen sind – irrelevante negative Kommentare hingegen prallen an ihr ab.

Die Serienbekanntheit hat in der Vergangenheit schon bewiesen, wie sehr sie sich mit ihrem Körper und ihrem Wohlbefinden auseinandersetzt. So hatte Alexa bereits früher offen gesagt, dass sie abseits der Kameras gezielt an ihrem Gewicht gearbeitet und damit einen persönlichen Erfolg gefeiert hat. Auch damals betonte der TV-Star gegenüber Bunte, wie wichtig ihr ein gesunder Umgang mit sich selbst ist. Ihre aktuellen Aussagen über ausgewählte Kritik fügen sich in dieses Bild ein: Alexa achtet darauf, was ihr guttut, hört vor allem auf vertraute Menschen in ihrem Umfeld und bleibt trotz öffentlicher Aufmerksamkeit bei Entscheidungen, die sie in erster Linie für sich selbst trifft.

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Getty Images Alexa Maria Surholt im März 2019

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Sebastian Gabsch / Future Image Alexa Maria Surholt bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala im Dezember 2019

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Getty Images Alexa Maria Surholt in Leipzig