"Grey's Anatomy"-Star Kevin McKidd landet in neuer Serie

Für Kevin McKidd (52) beginnt nach fast zwei Jahrzehnten ein neues Kapitel. Der Schauspieler war seit 2008 als Chirurg Dr. Owen Hunt in der Krankenhausserie Grey's Anatomy zu sehen und stand in insgesamt 385 Episoden vor der Kamera. In diesem Jahr verabschiedete er sich nach 18 Jahren von der Erfolgsserie – und hat offenbar bereits sein nächstes großes Projekt gefunden. Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, hat Kevin sich eine Rolle in der neuen Hulu-Serie "Conviction" gesichert.

Bei "Conviction" handelt es sich um ein Gerichtsdrama, das auf dem gleichnamigen Roman von Jack Jordan basiert. Im Mittelpunkt steht die ehrgeizige Anwältin Neve Harper, die einen brisanten Mordfall übernimmt und dabei unter Druck gerät, als ein mysteriöser Fremder sie zu erpressen beginnt. Die Hauptrolle übernimmt Elisabeth Moss (43), bekannt aus "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd". Hinter der Serie steht Showrunner David Shore, der bereits mit Dr. House und "The Good Doctor" große Serienerfolge feiern konnte. Welche Rolle Kevin in der Produktion spielen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Fest steht jedoch, dass er Teil eines hochkarätigen Ensembles sein wird. Neben Elisabeth Moss stehen unter anderem Linda Emond aus "Succession", Jimmi Simpson aus "Dark Matter" und Ashley Zukerman aus "Silo" vor der Kamera. Kevin selbst war nach seiner langen Zeit bei "Grey's Anatomy" einer der dienstältesten Darsteller der Serie. Als Dr. Owen Hunt erlebte er über die Jahre zahlreiche dramatische Wendungen – die Figur gehörte zu den komplexesten der Krankenhaus-Erfolgsserie.

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Getty Images Kevin McKidd bei Disneys Emmy-Feier im Music Center in Los Angeles

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Getty Images Kevin McKidd bei den People's Choice Awards 2024 in Santa Monica

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Getty Images Kevin McKidd beim Fototermin beim 65. Monte-Carlo Television Festival in Monaco, 15. Juni 2026