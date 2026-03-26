Diese zwei Serienurgesteine verlassen "Grey's Anatomy"

Nach fast zwei Jahrzehnten endet für zwei der bekanntesten Figuren der Kultserie Grey's Anatomy die Zeit am Grey Sloan Memorial Hospital. Kim Raver (57) und Kevin McKidd (52), die seit Jahren die Figuren Teddy Altman und Owen Hunt verkörpern, werden die Produktion nach dem Finale der 22. Staffel verlassen. Kim ist seit der sechsten Staffel festes Ensemblemitglied. Kevin hingegen ist sogar seit Staffel 5 dabei, was seinen Abgang zu einem besonders markanten Einschnitt macht. Serienschöpferin Shonda Rhimes (56) meldete sich laut Deadline mit einem persönlichen Statement zu den Abgängen – und ließ dabei keinen Zweifel daran, dass die Figuren einen würdevollen Abschluss bekommen sollen: "Es ist sowohl bittersüß als auch freudig, diesem Paar das Happy End zu geben, das seine Geschichte verdient."

Das Serienfinale der aktuellen Staffel soll laut übereinstimmenden Berichten am 7. Mai ausgestrahlt werden – und genau dort werden Kim und Kevin ihre letzten Szenen haben. Bei den Abgängen soll es sich um eine kreative Entscheidung handeln, nicht um einen Vertragsstreit oder persönliche Differenzen. Die Tür für mögliche Gastauftritte bleibt dabei ausdrücklich offen. Bereits auf der Plattform Shondaland, dem offiziellen Portal von Shondas Produktionsfirma, wurde die Nachricht mit persönlichen Worten begleitet. "Wir sind unendlich dankbar für die Jahre, die künstlerische Leistung und die Erinnerungen, die sie der Serie geschenkt haben, und wir freuen uns darauf, sie bei allem, was als Nächstes kommt, anzufeuern", so Showrunner Meg Marinis. Die Reaktionen der Fangemeinde im Netz sind gemischt: Viele trauern um die Figuren, andere zeigen Verständnis dafür, dass die Storylines rund um Owen und Teddy in den vergangenen Jahren zunehmend polarisiert hatten.

Die Figuren lernten sich während ihrer gemeinsamen Zeit beim Militär kennen und wurden zunächst enge Freunde. Im Laufe der Staffeln entwickelte sich daraus eine komplizierte Liebesgeschichte, die von mehreren Liebesdreiecken geprägt war. Die beiden heirateten, bekamen gemeinsame Kinder und ließen sich zuletzt scheiden. In den aktuellen Episoden scheint sich jedoch eine Versöhnung anzubahnen. Kevin betonte, dass "Grey's Anatomy" ein "riesiges Kapitel" seines Lebens gewesen sei, sowohl kreativ als auch persönlich. Kim fügte hinzu, dass die Rolle der Dr. Teddy Altman "immer einen besonderen Platz" in ihrem Herzen haben werde. Ob "Grey's Anatomy" eine 23. Staffel bekommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht offiziell bestätigt – die Gerüchteküche brodelt jedoch, und viele Insider gehen davon aus, dass der Sender ABC die Serie weiterführen möchte – allerdings mit Budgetkürzungen.

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Getty Images Kevin McKidd und Kim Raver, "Grey's Anatomy"-Darsteller

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Instagram / kimraver Kim Raver, Kevin McKidd und der "Grey's Anatomy"-Cast

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Getty Images James Pickens Jr, Camilla Luddington, Caterina Scorsone, Kim Raver und Kevin McKidd

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