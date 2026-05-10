Ist Kevin McKidd etwa Teil der neuen "Harry Potter"-Serie?

Rund um die neue Harry Potter-Serie kursieren derzeit einige Gerüchte: Kevin McKidd (52), bekannt als Dr. Owen Hunt aus der Arztdrama-Serie Grey's Anatomy, soll angeblich für eine Rolle in dem HBO-Max-Projekt im Gespräch sein. Spekulationen zufolge könnte der Schauspieler den liebenswerten Arthur Weasley spielen. Gegenüber Entertainment Weekly hat sich Kevin jetzt selbst dazu geäußert. "Ich habe darüber etwas gesehen", sagte er – und machte gleichzeitig deutlich, dass er der Sache gegenüber mehr als aufgeschlossen ist.

Konkret bestätigt ist eine Beteiligung bisher jedoch nicht. Nach aktuellem Stand soll Kevin in der Serie nicht zu sehen sein. Doch der Schauspieler würde "niemals nie sagen", wie er erklärte – schließlich sei er ein "riesiger 'Harry Potter'-Fan". Im Interview schwärmte er: "Allein schon der Gedanke, noch einmal die Chance dazu zu bekommen, denn ich wurde ja schon einmal gefragt, ob ich mitmachen möchte, begeistert mich total. Also, wenn aus diesen Gerüchten tatsächlich etwas werden könnte, würde mich das sehr freuen." Damit verriet er zugleich, dass er bereits früher die Gelegenheit hatte, Teil der Zauberwelt zu werden.

Und tatsächlich: Regisseur David Yates (62) hatte Kevin einst einen Brief geschrieben und ihm eine Rolle in den letzten beiden "Harry Potter"-Filmen angeboten. Zu dem Zeitpunkt wartete der Schauspieler allerdings darauf, ob seine damalige Serie "Journeyman" eine zweite Staffel bekommen würde – und musste deshalb ablehnen. Als die Serie schließlich doch nicht verlängert wurde, war es zu spät. Diese verpasste Chance stimme ihn noch heute traurig, sagte er. Die neue "Harry Potter"-Serie, deren erste Staffel den Titel "Harry Potter und der Stein der Weisen" trägt, soll laut HBO Max an Weihnachten 2026 anlaufen.

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Getty Images Kevin McKidd, Schauspieler

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