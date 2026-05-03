Nach "Grey's Anatomy": Kevin McKidd ergattert neue Rolle

Kevin McKidd (52) hat seine nächste Serienrolle bereits in der Tasche. Der Schauspieler, der nach 18 Jahren als Dr. Owen Hunt am Ende der 22. Staffel von Grey's Anatomy abtreten wird, kehrt mit einem neuen Projekt auf den Bildschirm zurück – und wechselt dabei nicht nur das Land, sondern auch das Genre. In der vierteiligen Miniserie "The Only Suspect" übernimmt er die Hauptrolle des Alex, der in einem grünen Londoner Vorort ein scheinbar geordnetes Leben führt. Doch hinter der Fassade verbirgt sich ein düsteres Geheimnis: Hinter seiner Straße liegt ein alter Bahndamm – genau der Ort, an dem vor Jahrzehnten eine Leiche vergraben wurde. Als dort Bauarbeiten beginnen, droht die Vergangenheit ans Licht zu kommen. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Frühjahr in London starten.

Die Handlung der Serie spielt auf zwei Zeitebenen: Ausgangspunkt ist ein heißer Sommertag im Jahr 1995 im Londoner Stadtteil Camden, an dem ein junger Mann während eines heftigen Sturms eine Leiche vergräbt. 30 Jahre später gerät Alex' aufgebautes Vorstadtleben ins Wanken, als das lang gehütete Geheimnis durch die Bauarbeiten in gefährliche Nähe rückt. "The Only Suspect" basiert auf einem Roman von Louise Candlish und wurde von Drehbuchautor Simon Ashdown adaptiert. Regie führt Farren Blackburn, bekannt durch "The Winter King". Kevin selbst beschrieb die Rückkehr zur britischen TV-Produktion gegenüber ITV als "Heimkommen" und hob die Komplexität und Vielschichtigkeit seiner neuen Rolle hervor.

Kevins bevorstehender Abschied aus "Grey's Anatomy" trifft die Serie gleich doppelt: Auch seine Kollegin Kim Raver (57), die seit Staffel sechs die Figur Teddy Altman spielt, verlässt die Produktion mit dem Staffelfinale. Kevin ist sogar seit Staffel fünf fester Bestandteil des Ensembles. Für viele Zuschauer dürfte er aber auch untrennbar mit einer seiner früheren Rollen verbunden sein: In Danny Boyles Kultfilm "Trainspotting" verkörperte er 1996 den charismatischen Tommy – und legte damit früh den Grundstein für seine internationale Karriere. Weitere prägende Stationen folgten mit der HBO-Produktion "Rome", in der er den römischen Zenturio Lucius Vorenus spielte, sowie der BBC-Adaption "Anna Karenina".

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Getty Images Kevin McKidd, "Grey's Anatomy"-Star

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Everett Collection/ ActionPress Kevin McKidd und Sandra Oh als Owen Hunt und Cristina Yang bei "Grey's Anatomy"

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Getty Images Kevin McKidd und Kim Raver, "Grey's Anatomy"-Darsteller