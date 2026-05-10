"Grey's Anatomy": Kevin McKidd wünschte sich den Serientod

Kevin McKidd (52) hat nach dem Finale der 22. Staffel von Grey's Anatomy nun enthüllt, dass er sich für den Abschied seiner Figur Dr. Owen Hunt ursprünglich ein ganz anderes Ende vorgestellt hatte. Im Interview mit E! News verriet der Schauspieler jetzt, dass er jahrelang über einen dramatischen Serientod für Owen nachgedacht habe. "Ich dachte immer, weil er als traumatisierter Kriegsveteran in die Serie kam, sollte er bei seinem Ausstieg auf wirklich heldenhafte Weise sterben", erklärte Kevin. Stattdessen überlebt Owen im Finale einen katastrophalen Brückeneinsturz und bricht gemeinsam mit seiner großen Liebe Dr. Teddy Altman, gespielt von Kim Raver (57), zu einem Neuanfang nach Paris auf.

Es war letztlich Showrunnerin Meg Marinis, die Kevin davon überzeugte, seiner Figur ein Happy End zu gönnen. "Sie hatte Recht, als sie sagte, dass es in den letzten Staffeln schon ziemlich viele Tode in der Show gegeben hat", erklärte er. "Ich glaube, niemand hat mehr Lust auf einen weiteren Tod einer Hauptfigur." Auch die aktuelle Weltlage spielte für ihn laut E! News eine Rolle: "Die Welt ist im Moment irgendwie ein dunkler Ort. Es ist etwas beängstigend, also ist es vielleicht besser, die Geschichte eines Neuanfangs, eines neuen Kapitels zu erzählen." Für Owen und Teddy bedeutet Paris nach einer drohenden Scheidung im Laufe der letzten Staffel nun offenbar eine echte zweite Chance für ihre Ehe. "Ich glaube, sie werden sich gemeinsam ein Leben aufbauen. Ich finde es wunderschön", schwärmte Kevin.

Für den Schauspieler fühlt sich der Abschied ohnehin nicht endgültig an. Kevin kündigte an, schon bald wieder als Regisseur hinter die Kamera zurückzukehren und schloss auch ein Wiedersehen mit Owen Hunt nicht aus. "Wer weiß? Vielleicht hat Owen irgendwann genug von Paris und braucht eine Dosis Seattle", scherzte er gegenüber E! News. Außerdem dürfen Fans Kevin schon bald in seiner nächsten Serienrolle erleben. Für die Miniserie "The Only Suspect" tauscht der Schauspieler das Krankenhausdrama gegen einen düsteren Thriller.

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Getty Images Kevin McKidd, Schauspieler

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Instagram / kimraver Kim Raver, Kevin McKidd und der "Grey's Anatomy"-Cast

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Everett Collection/ ActionPress Kevin McKidd und Sandra Oh als Owen Hunt und Cristina Yang bei "Grey's Anatomy"

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