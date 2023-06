Nach Scheidung: Kevin McKidd knutscht jetzt Danielle Savre!

Kevin McKidd (49) ist offenbar schon wieder neu verliebt! Der Grey's Anatomy-Star hatte sich 2018 nach 17 Jahren Ehe von seiner damaligen Frau scheiden lassen. Kurz darauf machte er öffentlich, in Arielle Goldrath seine neue Liebe gefunden zu haben. Die beiden bekamen sogar zwei Kinder. Doch auch diese Beziehung scheiterte vergangenes Jahr – nun knutscht Kevin innig mit Danielle Savre!

Bilder, die PageSix vorliegen, zeigen die beiden Schauspieler während eines Urlaubs am Comer See in Italien. Neben Fotos, auf welchen die zwei entspannt durch die Stadt schlendern, gibt es außerdem Schnappschüsse, auf denen sie sich leidenschaftlich küssen, während sie im Wasser planschen.

Die Mutter von Kevins Kindern reichte erst Ende 2022 die Scheidung ein. TMZ lagen die rechtlichen Dokumente, in denen sie die Auflösung ihrer Ehe fordert, vor. Laut den Unterlagen waren "unüberbrückbare Differenzen" der Grund für das Ehe-Aus gewesen. Zudem bat Arielle um das gemeinsame physische und rechtliche Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn und die Tochter.

Anzeige

Getty Images Kevin McKidd, Schauspieler

Anzeige

Instagram / dsavre Danielle Savre im April 2021

Anzeige

Instagram / therealkmckidd Kevin McKidd und seine Frau Arielle mit den Kindern

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass Kevin schon mit einer neuen Frau knutscht? 193 Stimmen 93 Jaa, das hätte ich nicht erwartet! 100 Na ja, so ist der Lauf der Dinge...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de