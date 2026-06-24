Jimi Blue Ochsenknecht bekommt Liebeserklärung von Diana

Mit einer herzerwärmenden Liebeserklärung auf Instagram hat Diana Emmer ihrem Freund Jimi Blue Ochsenknecht (34) jetzt eine besondere Botschaft übermittelt. Die aus Germany's Next Topmodel bekannte Influencerin teilte in ihrer Story ein Video, das sie gemeinsam mit dem Schauspieler zeigt. Die beiden lachen entspannt in die Kamera, und Diana schrieb dazu: "Dankbar für dein gutes Herz und all die wunderbaren Leute, die ich glücklicherweise in meinem Leben habe. Nur gute Vibes." Außerdem postete sie ein weiteres Foto, das Jimi von hinten zeigt, dazu schreibt Diana: "An manchen Tagen ist Heilen einfach, erinnere dich, dass das Kind in dir trotzdem Liebe verdient."

Das Paar, das sich über Germany's Next Topmodel kennenlernte, hatte seine Beziehung im April 2026 offiziell gemacht. Seitdem hat sich einiges verändert: Die 31-Jährige, die zuvor in Zürich lebte, ist für Jimi nach Dubai gezogen, wo der Schauspieler bereits seit geraumer Zeit seinen Wohnsitz hat.

Dianas öffentliche Liebeserklärung steht in einem spürbaren Kontrast zu einer früheren Instagram-Aktion, bei der sie kryptische Zeilen über Chaos und Frieden geteilt hatte – mitten in einem Streit zwischen Jimi und seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (32). Nun scheinen die Wogen geglättet zu sein, und das Paar präsentiert sich auf Social Media von seiner fröhlichen und innigen Seite. Für Jimi, der Vater eines Kindes ist, wirkt die neue Beziehung wie ein entspanntes neues Kapitel.

Anzeige Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Diana Emmer, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / dianaemirati Diana Emmer und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige Anzeige

Instagram / dianaemirati Jimi Blue Ochsenknechts neue Freundin Diana, Juni 2025