Single? Jimi Blue Ochsenknecht teilt kryptische Botschaft

Ist Jimi Blue Ochsenknecht (34) wirklich vergeben – oder doch nicht? Der Schauspieler sorgt derzeit mit einer kryptischen Aussage auf Instagram für Verwirrung bei seinen Fans. Schon seit einer Weile kursieren Gerüchte, er sei frisch verliebt – und zwar in Diana Emmer, die vielen als ehemalige Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel bekannt ist. Nachdem die beiden mehrfach gemeinsam gesichtet worden waren, kochten die Spekulationen über eine mögliche Beziehung ordentlich hoch. Jetzt äußert sich Jimi dazu – und sorgt damit für noch mehr Fragezeichen.

Auf Instagram meldet sich der Promi Big Brother-Sieger mit einer Aussage zu Wort, die alles andere als eindeutig ist. "Solange ich nicht bestätige, dass ich in einer Beziehung bin, bin ich es auch nicht", schreibt er. Ein klares Dementi klingt anders – aber eine Bestätigung ist das auch nicht. Mit diesen Worten lässt Jimi seine Follower weiter im Dunkeln tappen, was seinen tatsächlichen Beziehungsstatus betrifft. Ob die Liebesgerüchte rund um ihn und Diana der Wahrheit entsprechen oder nicht, bleibt damit offen.

Doch während Jimi weiter auf Geheimnis macht, schlug Diana ganz andere Töne an. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Video, in dem die beiden gemeinsam in die Kamera lachen. Dazu schrieb sie: "Dankbar für dein gutes Herz und all die wunderbaren Leute, die ich glücklicherweise in meinem Leben habe. Nur gute Vibes." In einer weiteren Story postete sie ein Foto, das den "Die Wilden Kerle"-Star von hinten zeigt, und fügte hinzu: "An manchen Tagen ist Heilen einfach, erinnere dich, dass das Kind in dir trotzdem Liebe verdient."

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IMAGO / Marja Jimi Blue Ochsenknecht, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Diana Emmer, April 2026

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Sky / B 28 Jimi Blue Ochsenknecht mit Kumpel Jan in "Diese Ochsenknechts" 2026