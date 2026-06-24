Kranker Johann Lafer bekommt Unterstützung von TV-Freunden

Starkoch Johann Lafer (68) kämpft gegen eine Krebserkrankung – und die Behandlung macht ihm derzeit schwer zu schaffen. In einem Gespräch mit der Bild-Zeitung sprach der 68-jährige Österreicher offen über den Verlauf seiner Chemotherapie und ließ dabei keinen Zweifel daran, wie anstrengend die aktuelle Phase für ihn ist: "Zurzeit bin ich schon ein bisschen angezählt, weil die Chemo sehr anstrengend ist." Gleichzeitig berichtete er, dass er sich von zahlreichen Weggefährten aus der Prominentenwelt unterstützt fühlt – darunter Namen wie Günther Jauch (69) und Johannes B. Kerner.

Laut Johann haben sich die bekannten TV-Gesichter von sich aus gemeldet und Hilfe angeboten: "(...) Marcel Reif, Joko Winterscheidt – sie alle haben von Anfang an geschrieben und gesagt: 'Johann, wenn du etwas brauchst, wir helfen dir.'" Besonders bewege ihn, dass sich auch Menschen gemeldet hätten, von denen er jahrzehntelang nichts mehr gehört habe. Dass diese plötzlich wieder da seien, zeige ihm, "dass ich noch präsent bin". Auch auf Instagram hatten zuvor unter anderem seine Kochkollegen Ralf Zacherl (55) und Nelson Müller (47) sowie Moderatorin Ruth Moschner (50) und Rapper Marteria (43) Genesungswünsche hinterlassen. Trotz der Strapazen versucht Johann, selektiv weiterzuarbeiten – alles Unwichtige, darunter auch eine Geburtstagsfeier, habe er abgesagt. Die Arbeit lenke ihn vom "wesentlichen Problem" ab.

Johann hatte seine Erkrankung Ende Mai öffentlich gemacht. Auf Instagram teilte er damals mit, dass bei ihm ein "indolentes, also niedrig-malignes und nicht aggressives Non-Hodgkin-Lymphom" festgestellt worden sei. Für ihn und seine Familie sei dies "zunächst ein großer Schock" gewesen, die Behandlung schlage jedoch gut an und entwickle sich positiv. Ehefrau Silvia Lafer, die selbst vor anderthalb Jahren eine Herzoperation hinter sich hatte, stand ihm dabei von Beginn an zur Seite und zeigte sich zuletzt fest davon überzeugt, dass ihr Mann den Krebs besiegen werde.

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Imago Johann Lafer bei 25 Jahre Lambertz Monday Night 2026

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Imago Starkoch Johann Lafer in Rangsdorf, Februar 2026

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Getty Images Johann Lafer beim Deutschen Medienpreis 2017

Johann arbeitet trotz Chemo selektiv weiter – wie bewertest du das? Stark – Arbeit kann Kraft geben und ablenken. Heikel – Erholung sollte Vorrang haben. Gut, solange er klar seine Grenzen setzt. Ergebnis anzeigen