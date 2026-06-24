"Lieblingsgeheimnis": Lisa Mantler wird zum zweiten Mal Mama

Strahlend, mit großem Babybauch und ihrem kleinen Sohn an der Hand: Lisa Mantler (24) teilt auf Instagram die wohl süßesten Neuigkeiten des Jahres. Die Influencerin und ihr Ehemann Jonas erwarten ihr zweites Kind. Auf zwei Schnappschüssen, die sie auf ihrem Social-Media-Kanal veröffentlicht, ist die kleine Familie am Strand zu sehen. Besonders ins Auge fällt dabei Lisas deutlich gewölbter Babybauch, der ihre erneute Schwangerschaft unübersehbar macht. Dazu schreibt das Paar: "Unser kleines Lieblingsgeheimnis dieses Jahr..."

Der Post löst eine Welle an Glückwünschen aus. Auch zahlreiche bekannte Gesichter aus der Influencer-Welt melden sich in den Kommentaren zu Wort. Liz Kaeber (33) schreibt: "Wie schön", während Ana Kohler schwärmt: "Ich freu mich doch so für euch." Auch Lisa-Marie Schiffner (25) zeigt sich begeistert und betont: "So happy für euch." Patrizia Palme (31) ergänzt: "Was für schöne Neuigkeiten, alles Glück der Welt." Auch die Follower zeigen sich begeistert und lassen ihrer Freude freien Lauf: "Ich freue mich schon so auf Baby Nummer zwei!"

Lisa und Jonas sind seit vielen Jahren ein Paar und feierten in diesem Jahr ihren dritten Hochzeitstag. Ende 2024 kam ihr erstes gemeinsames Kind, ein kleiner Sohn, zur Welt. Seitdem geht die Social-Media-Bekanntheit ganz in ihrer Mutterrolle auf und teilt regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben. Schon im vergangenen Jahr schwärmte sie davon, in so jungen Jahren Mutter zu sein. "Ich liebe es so sehr! Ich will nichts anderes! Mama sein gibt mir so viel Freude. Freude, die ich noch nie gespürt habe", betonte sie auf Instagram.

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Instagram / lisa Lisa Mantler, Influencerin

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Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Sohn und ihrem Mann Jonas

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Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Sohn und ihrem Mann Jonas, Mai 2025