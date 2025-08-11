So süß ehrt Lisa Mantler ihren Mann zum Geburtstag

Mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram hat Social-Media-Star Lisa Mantler (23) ihrem Ehemann Jonas nun zu seinem runden Geburtstag gratuliert. Passend zu einem gemeinsamen Bild der beiden schrieb sie: "Alles Gute zum 30. Geburtstag an meinen Lieblingsmenschen!" Die 23-Jährige zeigte sich in dem Post voller Dankbarkeit und Liebe für ihren Partner. Sie beschrieb ihn als einen Menschen mit "einem Herz aus purem Gold". Lisa schwärmte von seiner Empathie, seiner Geduld und seiner Fähigkeit, in anderen stets das Gute zu sehen.

Die 23-Jährige, die ihre Community mit ihrer offenen und herzlichen Art regelmäßig begeistert, beschrieb, wie sehr sie seine positive Sicht auf Menschen und sein unermüdliches Engagement schätze. Zusammen hätten sie letzte Woche schon seinen Geburtstag gefeiert, doch die Dankbarkeit und die Liebe für ihren Partner schienen bei Lisa noch lange nachzuwirken. In ihrem Post hieß es abschließend: "Ich bin so glücklich, mein Leben mit dir zu teilen, mein Liebster." Viele Fans reagierten gerührt auf die Zeilen und schickten zahlreiche Glückwünsche sowie Herzen in die Kommentare.

Lisa und Jonas sind seit vielen Jahren ein Paar und feierten erst kürzlich ihren zweiten Hochzeitstag. Seit der Hochzeit wirken sie wie ein eingespieltes Team, das in den sozialen Netzwerken immer wieder seine tiefe Zuneigung zeigt. Ob bei spontanen Wochenendausflügen, gemütlichen Abenden zu Hause oder festlichen Anlässen im Kreise von Freunden und Familie – die beiden präsentieren sich stets als harmonische Einheit. Gerade bei besonderen Anlässen lässt Lisa offenbar keine Gelegenheit aus, ihre Dankbarkeit für ihren Mann zu betonen.

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Sohn und ihrem Ehemann Jonas, August 2025

Instagram / lisa Lisa Mantler und ihr Ehemann Jonas, Januar 2025

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Sohn und ihrem Mann Jonas, Mai 2025