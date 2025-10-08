Ein Jahr nach Geburt: Lisa Mantler und ihr Jonas ziehen um

Lisa Mantler (23) hat freudige Nachrichten für ihre Fans: Die Influencerin und ihr Mann Jonas stehen vor einem großen Schritt. Rund ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes verriet Lisa jetzt in einer Instagram-Story, dass sie ihre aktuelle Wohnung verlassen und gemeinsam in ein neues Zuhause ziehen werden. "Wir ziehen bald um! Wir können es kaum erwarten, wir sind total aufgeregt", teilte sie mit. Nach einem ereignisreichen Jahr mit vielen Reisen sind die beiden nun offenbar bereit, sich neu einzurichten.

Wie es scheint, haben die beiden in den vergangenen Monaten einige aufregende Zeiten erlebt. "Wir hatten dieses Jahr so viel zu tun, sind viel gereist, hatten eine tolle Zeit und sind jetzt wieder zu Hause", erklärte Lisa. Die Freude auf den Umzug in das neue Heim ist deutlich zu spüren. Zwar hat die Social-Media-Berühmtheit noch keine genauen Details zu ihrer neuen Bleibe verraten, doch die Fans können sicher sein, dass auch dieser Meilenstein in Lisas Leben bald auf ihren Kanälen geteilt wird.

Lisa hat in den letzten Monaten immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Mama gewährt. Sie sprach offen darüber, dass das Mamasein nicht immer einfach ist und sie oft lernen musste, weniger streng mit sich selbst zu sein. Dennoch scheint sie in der Rolle als Mutter aufzugehen und genießt die Zeit mit ihrer kleinen Familie in vollen Zügen. Mit dem bevorstehenden Umzug beginnt für die drei nun ein völlig neues Kapitel, auf das sich Lisa und Jonas sichtlich freuen.

Instagram / lisa Lisa Mantler und ihr Ehemann Jonas, April 2025

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Mann Jonas und Sohn, Januar 2025

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Sohn, März 2025