Lisa Mantler kämpfte als Jugendliche mit einer Essstörung

Lisa Mantler (23) wendet sich mit einem sehr emotionalen und sensiblen Thema an ihre Fans. Die Influencerin, die schon in ihrer frühen Jugend gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena (23) auf TikTok weltweit berühmt wurde, erzählt von einer Zeit, als eine Essstörung ihr Leben kontrollierte. "Hallo, ich bin Lisa und hatte eine Essstörung. Als Teenager fiel ich in ein Loch, weil ich dachte, ich sei nicht dünn genug, was verrückt ist", beginnt sie das Instagram-Video, in dem sie ihrer Community über ihren jahrelangen Kampf gegen sich selbst berichtet. Als Kind habe sie eigentlich immer zunehmen wollen, im Zuge einer Tanzausbildung habe sich ihr Blick auf ihren Körper aber verändert. "Ich habe angefangen, Salat ohne Dressing zu essen. Wir waren im Urlaub und ich habe nur Reis bestellt – alle anderen hatten diese tollen Gerichte und ich habe Reis gegessen", erinnert sie sich zurück.

Heute kann Lisa stolz sagen, ihre Probleme mit dem Essen und ihr verschobenes Selbstbild überwunden zu haben. "Ich bin superdankbar, dass ich aus diesem Loch herausgekommen bin, und glaubt mir, ich liebe Essen. Ich liebe es zu kochen, ich liebe gutes Essen, ich liebe es, etwas über Essen zu lernen", erzählt sie und hofft darauf, anderen Menschen, die unter ähnlichen Problemen leiden, Mut zu machen. "Ich weiß, wie schwer es sein kann, mit Essen zu kämpfen. Wenn etwas so Einfaches, so Menschliches zu etwas wird, das dich kontrolliert. [...] Wir haben nur ein Leben. Eine Chance, es in vollen Zügen zu leben. Und ich möchte es nicht damit verbringen, Kalorien zu zählen, Mahlzeiten zu fürchten oder Dinge abzulehnen, die Freude bereiten. Essen ist nicht der Feind", betont sie. Zu ihren Worten zeigt sie sich im Video beim Zubereiten von verschiedenen Speisen, beim Essen zusammen mit ihrem Ehemann und wie sie Spaß daran hat, neue Gerichte auszuprobieren. Sie ermutigt ihre Zuschauer dazu, dass es möglich ist, gegen die Essstörung anzukämpfen und sie letztendlich sogar zu besiegen.

Es macht den Anschein, als sei Lisa heute vollkommen im Einklang mit sich selbst. Im März 2023 heiratete sie mit gerade mal 20 Jahren ihren langjährigen Partner Jonas. Eine Weile reiste das junge Paar gemeinsam um die Welt – im Juni 2024 gaben sie bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Ihr Sohn erblickte fünf Monate später das Licht der Welt, machte die kleine Familie komplett und Lisa zur stolzen Mama.

Instagram / lisa Lisa Mantler im August 2025

Instagram / lisa Lisa Mantler, Social-Media-Star, 2025

Instagram / lisa Jonas Jay und Lisa Mantler mit ihrem neugeborenen Baby