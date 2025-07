Lisa Mantler erinnert sich liebevoll an ihre Schwangerschaft

Lisa Mantler (23) spricht in ihrer Instagram-Story über ihre Erfahrungen als Mama. Vor etwa einem Jahr steckte die Social-Media-Bekanntheit noch mitten in ihrer Schwangerschaft und lässt diese besondere Zeit nun noch mal für ihre Follower Revue passieren. Auf die Frage eines Fans, wie es sich für sie anfühle, in so jungen Jahren Mutter zu sein, antwortet Lisa begeistert: "Ich liebe es so sehr! Ich will nichts anderes! Mama sein gibt mir so viel Freude. Freude, die ich noch nie gespürt habe."

Auch zu Fragen rund um ihr Körperbild und ihre Schwangerschaftserfahrungen steht Lisa offen Rede und Antwort. Die 23-Jährige erklärt, dass sie manchmal noch mit Unsicherheiten in Bezug auf ihren Körper kämpft, aber die Mutterschaft gleichzeitig ihre Sicht darauf verändert habe. "Ich versuche, mich daran zu erinnern, was mein Körper getan hat und wie sehr ich diese Veränderungen liebe, denn ich habe einen gesunden, wunderschönen Sohn", schreibt die junge Mutter und lobt zugleich die Unterstützung ihres Ehemannes: "Mein Mann sagt mir immer, dass ich nicht auf die Lügen in meinem Kopf hören soll. Er ist der Beste!"

Lisa gehört seit Jahren zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Social-Media-Welt und hat ihre Fans über ihre Schwangerschaft und das Mama-Dasein stets informiert. Die Zeiten von glamourösen Auftritten stehen inzwischen oft hinter authentischeren Momenten, die sie mit ihrem Sohn und ihrer Familie verbringt. Stets an Lisas Seite ist ihre Zwillingsschwester Lena Mantler (23), die trotz ihres vollen Terminkalenders regelmäßig Zeit für ihren Neffen findet.

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Sohn, März 2025

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Sohn und ihrem Mann Jonas, Mai 2025

Instagram / lena Lena Mantler und ihr Neffe im Juni 2025