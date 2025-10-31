Das denkt Lisa Mantler über den Altersunterschied zu Jonas

Lisa Mantler (23) sprach kürzlich in einer Instagram-Fragerunde offen über den Altersunterschied zwischen ihr und ihrem Ehemann Jonas. Die Social-Media-Ikone lernte ihren Partner kennen, als sie fast 19 Jahre alt war, während er Ende 20 war – ein Unterschied von sieben Jahren. Auf die Frage, was sie damals über diesen Altersunterschied dachte, reagierte sie entspannt: "Oh, eigentlich nicht viel." Für sie war Jonas von Beginn an "ein reifer Mann". Mit dieser Antwort gab Lisa einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben, das sie ansonsten meist privat hält.

In der Fragerunde erklärte Lisa, dass der Altersunterschied für sie nie eine große Rolle spielte. Sie empfand Jonas' Reife und Selbstbewusstsein als attraktiv, gerade weil sie schon in jungen Jahren beruflich viel Verantwortung tragen musste. "Es war so schön, jemanden zu treffen, der einfach selbstbewusst durchs Leben ging, wusste, was er wollte", erzählte sie. Dabei deutete sie an, dass es ihr schwerfiel, Gleichgesinnte in ihrem eigenen Alter zu finden, da sie sich oft nicht auf einer Wellenlänge fühlte. Mit Jonas habe sie jemanden gefunden, der ihren Ansprüchen entsprach.

Vor etwa drei Wochen sorgte Lisa bereits für Begeisterung bei ihren Fans: In einer Instagram-Story gab sie bekannt, dass sie und Jonas in ein neues Zuhause ziehen würden. "Wir ziehen bald um! Wir können es kaum erwarten, wir sind total aufgeregt", verriet die Influencerin voller Vorfreude. Nach einem Jahr voller Reisen und Erlebnisse wollten die beiden nun sesshaft werden und sich ein neues gemeinsames Nest schaffen. Die Freude über den bevorstehenden Umzug war Lisa deutlich anzumerken. Obwohl sie noch keine Details zur neuen Wohnung preisgab, ließen ihre Worte erahnen, wie sehr sich die kleine Familie auf diesen Schritt freut.

Instagram / lisa Lisa Mantler und ihr Ehemann Jonas, Januar 2025

Instagram / lisa Lisa Mantler und ihr Ehemann Jonas, April 2025

Instagram / lisa Jonas Jay und Lisa Mantler, Social-Media-Stars