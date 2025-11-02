So hielt Lisa Mantler Beziehung während TikTok-Ruhm geheim

Lisa Mantler (23), die gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena (23) durch TikTok weltweite Bekanntheit erlangte, hat in einer Instagram-Fragerunde Details zu ihrer Beziehung mit Ehemann Jonas preisgegeben. Die beiden lernten sich inmitten ihres frühen Social-Media-Ruhms kennen, blieben jedoch lange Zeit ein streng gehütetes Geheimnis. Auf die Frage eines Fans, wie es war, in der Öffentlichkeit zu stehen und dabei jemanden kennenzulernen, erklärte die Social-Media-Ikone: "Wir haben uns dazu entschieden, dass wir es erst öffentlich machen, wenn wir sicher miteinander sind." Die beiden teilten ihre Liebe erst mit ihren Fans, als sie sich verlobten.

Lisa schilderte, dass sie und Jonas bewusst Grenzen setzten, um ihre Beziehung privat zu halten. Dies bedeutete, auf öffentliche Gesten wie Händchenhalten in Menschenmengen zu verzichten und stattdessen viel Zeit bei Freunden zu verbringen. "Wir haben uns einfach versucht, privat zu halten", ergänzte sie. Diese Entscheidung trafen sie aus Angst vor dem Druck einer öffentlichen Beziehung, insbesondere angesichts einer möglichen Trennung. "Ich bin sehr happy, dass es keiner mitbekommen hat", äußerte der Social-Media-Star dankbar und erklärte, wie wichtig es beiden war, zunächst herauszufinden, ob die Beziehung wirklich funktioniert.

Die Entscheidung, Privates zu schützen, passt zu der Art, wie Lisa und Lena ihren frühen Ruhm erlebt haben: viel Nähe zu der Community, aber mit klaren Linien zwischen Bühne und Zuhause. Während die Zwillingsschwestern mit Clips, Choreos und Kooperationen schnell zur festen Größe in den Feeds wurden, hielt Lisa ihre Verbindung zu Jonas bewusst im kleinen Kreis. Dass die Beziehung erst mit der Verlobung öffentlich wurde, beschreibt Lisa als einen Moment, der sich für beide richtig anfühlte, weil zuvor die wichtigsten Fragen im Privaten geklärt werden konnten.

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Sohn und ihrem Mann Jonas, Mai 2025

Instagram / lena Lisa und Lena Mantler im Juli 2024

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Sohn und ihrem Ehemann Jonas, August 2025