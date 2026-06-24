Mousse T. hat mit 59 Jahren Partnerin Khadra Sufi geheiratet

Das wohl einfachste Ja seines Lebens: Musikproduzent und DJ Mousse T. (59) hat zum allerersten Mal geheiratet. Gegenüber Bunte bestätigte er nun, dass er seiner langjährigen Partnerin Khadra Sufi (45) auf dem Standesamt in Hannover das Jawort gegeben hat. Die Moderatorin und der Musiker sind seit acht Jahren ein Paar und hatten sich im November 2025 verlobt. Gefeiert wurde die Trauung nur im engsten Familien- und Freundeskreis – ganz bewusst im kleinen Rahmen. Von seiner frisch Angetrauten schwärmt Mousse T. in höchsten Tönen: "Sie ist die Liebe meines Lebens."

Aus ihrer Zuneigung füreinander machen die beiden auch in den sozialen Medien kein Geheimnis. Rund um den Valentinstag postete Mousse T. auf Instagram ein gemeinsames Foto mit Khadra und schrieb dazu: "Wenn es um die Liebe geht, sind wir Profis..." Neben dem frischen Eheglück starten beide auch beruflich in neue Projekte: Während Mousse T. weiterhin als DJ international auf der Bühne steht, bringt Khadra ihre erste eigene Beauty-Linie auf den Markt.

Mousse T., der mit bürgerlichem Namen Mustafa Gündoğdu heißt, feierte Ende der 1990er-Jahre mit dem Track "Horny" seinen ersten großen Erfolg. Internationale Bekanntheit erlangte er vor allem durch den Hit "Sexbomb", den er für Tom Jones (86) schrieb und produzierte. Privat war er zuvor viele Jahre mit einer anderen Frau zusammen, mit der er jedoch nie den Bund der Ehe einging – nach 18 gemeinsamen Jahren trennten sich die beiden. Aus dieser Beziehung stammt sein Sohn Sol, der inzwischen ebenfalls als DJ in der Musikbranche Fuß gefasst hat.

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Imago Mustafa Gündogdu (Mousse T) und Khadra Sufi bei den Spa Awards 2026 im Kurhaus Baden-Baden

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Imago Khadra Sufi und Mousse T. bei der Spendengala Ein Herz für Kinder im Studio Adlershof, Berlin, 06.12.2025

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Imago Mousse T, Khadra Sufi und Sol Gündogdu bei den Spa Awards 2026 im Kurhaus Baden-Baden