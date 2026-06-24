Nach drei Monaten so sicher: Vanessa Borck wird emotional

Vanessa Borck (29) schwebt auf Wolke sieben – und macht kein Geheimnis daraus. Die Influencerin und Realitystar teilt auf Instagram gerade ihr Liebesglück mit ihrer Community und wird dabei richtig emotional. Seit fast drei Monaten ist sie mit ihrer Freundin Lara zusammen und anlässlich dieses bevorstehenden kleinen Jubiläums widmet sie ihr jetzt einen langen, persönlichen Post. Darin schreibt sie, dass sich die Beziehung für sie viel reifer und tiefer anfühlt, als es der kurze Zeitraum vermuten lässt – und dass sogar die Eltern ihrer Partnerin das bestätigen. "Als wir am Wochenende mit deinen Eltern darüber gesprochen haben und sie meinten, es fühlt sich für sie nach viel mehr an, musste ich darüber nachdenken und ehrlich gesagt fühlt es sich für mich genauso an", schreibt Vanessa zu einer Bilderreihe der beiden.

In dem Post erklärt die 29-Jährige, warum sie das Gefühl hat, ihre Partnerin schon viel länger zu kennen: "Vielleicht, weil wir in dieser kurzen Zeit schon so unfassbar viel miteinander erlebt haben. Vielleicht, weil wir so viel Zeit miteinander verbringen. Oder vielleicht einfach, weil sich das zwischen uns so vertraut, so tief und so richtig anfühlt." Außerdem spricht sie das Thema an, dass viele von außen finden, dass bei den beiden alles sehr schnell geht. Sie stellt dabei die Frage, wer eigentlich den richtigen Zeitpunkt für Gefühle, gemeinsame Zukunftspläne oder sogar das Zusammenziehen bestimmt. "Für mich fühlt sich das mit dir genau richtig an. Genau so, wie es ist. Und ich bin unendlich dankbar, dass wir uns gefunden haben", schreibt sie weiter. An ihrer Geschichte würde sie nichts ändern wollen. Der Post sammelte innerhalb kürzester Zeit über 3.400 Reaktionen und rund 30 Kommentare.

Erst im Mai hatte die ehemalige "Coupleontour"-Bekanntheit ihre neue Partnerin offiziell vorgestellt. Lara lebt in Köln, arbeitet im Projektmanagement und hielt sich bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Kennengelernt hatten sich die beiden Anfang des Jahres in einem Club. Trotz der rund 600 Kilometer zwischen Berlin und Köln führen sie ihre Fernbeziehung offenbar erfolgreich und schmieden bereits Zukunftspläne. Damals verriet Lara sogar, dass sie sich vorstellen könne, gemeinsam mit Nessi und deren Tochter Livi als kleine Familie zusammenzuwachsen.

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Getty Images Vanessa Borck und Lara Denona bei der Finalshow von "Let's Dance" Staffel 19 in den MMC Studios in Köln

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck und Freundin Lara im Juni 2026.

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck und ihre neue Partnerin