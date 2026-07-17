Nächster Schritt: Nessi Borck und Freundin ziehen zusammen

Vanessa Borck (29) hat auf Instagram eine freudige Neuigkeit mit ihren Fans geteilt: Die Influencerin und ihre Freundin Lara ziehen zusammen! In einem Video, das sie auf der Plattform veröffentlichte, ist das Paar gut gelaunt in einem Möbelhauslager zu sehen, wo die beiden zwischen Kartons herumalbern und sichtlich strahlen. Dazu schrieb Vanessa in der Bildunterschrift: "Wir müssen euch etwas erzählen... Wir ziehen dieses Jahr zusammen!"

Die Freude über den nächsten Schritt ihrer Beziehung ist den beiden deutlich anzusehen – in dem Clip wirken sie ausgelassen und überglücklich. Auch in Worte fasste Vanessa, wie viel ihr dieser Schritt bedeutet. "Wir freuen uns so auf diesen gemeinsamen Abschnitt!", schrieb die Influencerin zu dem Beitrag. Für das Paar beginnt damit ein neues Kapitel, in dem es nun seinen Alltag gemeinsam unter einem Dach gestalten wird.

Vor wenigen Wochen hatte Vanessa gezeigt, wie ernst es den beiden ist. In einem emotionalen Instagram-Post schwärmte sie davon, dass sich die Beziehung mit Lara "viel reifer und tiefer" anfühle, als es die kurze Zeit vermuten lasse. Besonders ein Gespräch mit Laras Eltern ging ihr nahe. "Als wir am Wochenende mit deinen Eltern darüber gesprochen haben und sie meinten, es fühlt sich für sie nach viel mehr an, musste ich darüber nachdenken und ehrlich gesagt fühlt es sich für mich genauso an", schrieb Vanessa. Nun wagen sie als Paar den nächsten großen Schritt und teilen sich bald einen Haushalt.

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Instagram / nessiontour Nessi Borck und Lara, Juli 2026

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck und Freundin Lara im Juni 2026.

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Getty Images Vanessa Borck und Lara Denona bei der Finalshow von "Let's Dance" Staffel 19 in den MMC Studios in Köln