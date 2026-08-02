Wollen Vanessa Borck und ihre Lara zusammen in ein Format?

Vanessa Borck (29) und ihre Partnerin Lara befassen sich gerade mit ihrer gemeinsamen Zukunft – und dabei steht auch die Frage im Raum, ob die beiden zusammen vor die TV-Kameras treten könnten. In einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan von der Influencerin wissen, ob ein gemeinsames Paar-Format für die beiden eine Option wäre. Vanessa antwortete offen und ehrlich auf die Frage – und gab dabei preis, dass das Thema gar nicht so abwegig ist, wie man denken könnte.

Tatsächlich wurde das Paar bereits für ein Reality-Format angefragt – doch Vanessa und Lara lehnten das Angebot ab. Auf Social Media erklärte Vanessa: "Mal schauen, wenn es das Richtige ist. Aber kein Reality. Wir wurden für eins angefragt, haben aber abgelehnt." Stattdessen hat sie andere berufliche Wünsche im Blick: "Ich würde gerne Richtung Moderation oder Schauspielerei (finde ich auch sehr interessant) gehen. Oder wenn es ein Format wäre, dann etwas, wo es wenig Streit gibt." Den Grund dafür schilderte sie ebenfalls sehr persönlich: "Ich brauche Harmonie und möchte mich nicht ständig streiten oder so was. Würde safe nur die ganze Zeit weinen."

Jetzt steht aber erst mal ein anderer großer Schritt für die beiden Frauen an. Vor wenigen Wochen machte Vanessa auf Instagram öffentlich, dass sie und Lara zusammenziehen. In einem Video waren die beiden gut gelaunt in einem Möbelhauslager zu sehen, alberten zwischen Kartons herum und strahlten in die Kamera. Dazu schrieb Vanessa: "Wir müssen euch etwas erzählen... Wir ziehen dieses Jahr zusammen!" Für Vanessa und Lara steckt allerdings mehr als nur ein Umzug dahinter – für die beiden Netz-Bekanntheiten startet nun ein aufregendes Kapitel. "Wir freuen uns so auf diesen gemeinsamen Abschnitt!", schrieb die Mutter einer Tochter damals.

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck und Lara Denona, Juli 2026

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Instagram / nessiontour Lara Denona und Vanessa Borck, Juli 2026

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Instagram / nessiontour Nessi Borck und Lara, Juli 2026