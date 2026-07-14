Ihre Tochter ist vier: So liebevoll gratuliert Vanessa Borck

Mit einem rührenden Instagram-Post gratuliert Vanessa Borck (29) heute ihrer Tochter Livi zum vierten Geburtstag. Die Influencerin richtet dabei emotionale Worte direkt an das Mädchen und beschreibt den besonderen Morgen. Livi sei mit strahlenden Augen ins Wohnzimmer gerannt, habe sich über jedes Geschenk riesig gefreut und die Familie habe schon früh morgens Kuchen und Brötchen mit Schokolade gegessen. Der Post sammelt innerhalb kurzer Zeit bereits mehr als 6.000 Reaktionen und fast 200 Kommentare.

In ihrem Beitrag schreibt Vanessa auch, dass sie am Morgen tatsächlich nachgegoogelt habe, ob Vierjährige noch als Kleinkinder gelten. Die Antwort – nein – habe sie mehr bewegt, als sie erwartet hätte. Besonders berührt zeigt sich die 29-jährige TV-Bekanntheit von der Tatsache, wie sehr sich das Leben in einem Jahr verändern kann: "Letztes Jahr haben noch Menschen mit uns gefeiert, die heute nicht mehr dabei sind. Dafür sind neue dazugekommen." Was sie an Livi besonders liebe, sei deren Freude an den kleinen Dingen. "Ein pinker Luftballon macht dich genauso glücklich wie ein großes Geschenk. Ich glaube, genau das geht uns Erwachsenen oft verloren", schreibt sie. Den Post schließt sie mit den Worten: "Ich bin so dankbar, dass ich deine Mama sein darf."

Vanessa hat sich in der Vergangenheit offen gezeigt, wenn es um ihre Erfahrungen als Mutter geht. Zum Kindertag hatte sie auf Instagram geschildert, wie überwältigend der Start in die Mutterschaft für sie gewesen war, und sprach dabei von einem Gefühl des Untergehens in den ersten Wochen. Dass sie heute so dankbar auf die vergangenen vier Jahre zurückblickt, macht deutlich, wie sehr sich ihre Beziehung zu Livi seitdem entwickelt hat.

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