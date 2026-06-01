Ehrliche Worte: Mamasein überforderte Vanessa Borck anfangs

Zum Kindertag hat sich Vanessa Borck (29) jetzt mit einer ungewohnt offenen Botschaft an ihre Follower gewandt. Die Influencerin schilderte auf Instagram, wie schwer ihr der Start in die Mutterschaft gefallen war – und bedankte sich dabei emotional bei ihrer Tochter. In dem Post beschrieb sie, wie überwältigend die Zeit als Mama für sie war: "Gerade am Anfang gab es nur wenige Stunden, in denen ich nicht das Gefühl hatte, komplett unterzugehen."

In ihrem Beitrag nahm Vanessa kein Blatt vor den Mund. Sie schilderte, wie verloren und erschöpft sie sich damals gefühlt hatte – und dass sie in einzelnen Momenten das Mama-Sein gar nicht wollte. "Nicht, weil ich sie nicht geliebt habe, sondern weil einfach alles zu viel war", stellte sie klar. Mit der Zeit habe sie sich jedoch in die neue Rolle hineingefunden und verstanden, dass niemand als perfekte Mutter starte. Heute blickt sie dankbar auf diese Phase zurück: "Sie hat mich gerettet. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre, hätte ich sie nicht gehabt."

Wie Vanessa deutlich machte, ist ihre Tochter in einer Zeit zur Welt gekommen, in der es ihr persönlich nicht gut ging. Ihre Ex-Frau Ina Borck (30) erlitt kurz vor der Geburt einen Schlaganfall und lag tagelang im künstlichen Koma. Sie selbst schrieb dazu: "Sie ist in einer Zeit geboren, in der ich selbst gar nicht ich war." Genau deshalb sei ihr die Dankbarkeit, die sie heute empfindet, so besonders wichtig – ihre Tochter habe sie, ohne es zu wissen, durch die "dunkelsten Tage" ihres Lebens begleitet.

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Imago Vanessa Borck bei der Premiere von "Promis unter Palmen" in Köln, Februar 2026

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck aka nessiontour, Februar 2025

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Instagram / nessiontour Nessi und Ina von Coupleontour