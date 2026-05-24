Sie heißt Lara: Nessi Borck stellt ihre neue Partnerin vor

Vanessa Borck (29) hat ihre neue Partnerin jetzt erstmals offiziell vorgestellt. Die Influencerin verriet vor einer Woche, dass sie frisch verliebt ist – nur eben nicht, mit wem. Dieses Geheimnis ist nun gelüftet: Gegenüber Bild spricht die Netz-Bekanntheit erstmals gemeinsam mit ihrer neuen Freundin Lara über ihre Beziehung, ihren Alltag und ihre gemeinsamen Zukunftspläne. Lara ist 29 Jahre alt und in Köln zu Hause, hat einen Master in Sportbusiness-Management und ist aktuell im Projektmanagement tätig. Mit dem Rampenlicht hatte sie bislang nichts zu tun.

Die plötzliche Aufmerksamkeit empfindet sie deshalb als "extrem aufregend", wie sie gegenüber dem Newsportal erklärt. Zwischen ihr und Vanessa, die in Berlin lebt, liegen derzeit rund 600 Kilometer, doch die Fernbeziehung meistern die beiden mit regelmäßigem Pendeln. "Wir versuchen, entweder Zeit in Köln oder in Berlin zu verbringen, sodass wir uns meistens nur drei oder vier Tage am Stück nicht sehen", so Lara. Und obwohl die Beziehung noch ganz frisch ist, denken die beiden bereits an ihre gemeinsame Zukunft. "Wir möchten in Zukunft auf jeden Fall zusammenziehen und uns jeden Tag aufs Neue gegenseitig glücklich machen", erklärt Lara weiter.

Auch das erste Treffen mit Vanessas vierjähriger Tochter Livi verlief offenbar wunderbar. Vanessa erinnert sich: "Livi hat direkt am ersten Tag mit ihr eine Höhle gebaut, sie haben zusammen geturnt und es hat total natürlich funktioniert." Lara kann sich inzwischen sogar vorstellen, mit Vanessa weiter "zusammenzuwachsen" und eine "kleine Familie" aufzubauen. Für die Influencerin ist dabei besonders schön, dass ihre neue Freundin ihr öffentliches Leben nicht aktiv verfolgt hatte, bevor die beiden sich im Januar in einem Club begegneten. "Ich durfte ihr alles selbst erzählen und zeigen, ohne dass sie sich vorher schon ein Bild von mir gemacht hatte. Genau das hat unseren Anfang für mich so besonders gemacht", schwärmt Vanessa.

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Instagram / nessiontour Nessi Borck und Lara, Mai 2026

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Instagram / laradenona Nessi Borcks Freundin Lara, April 2026

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck und ihre neue Partnerin