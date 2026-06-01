Coupleontour 2.0? Nessi Borck reagiert auf Vergleiche mit Ex

Vanessa Borck (29) machte kürzlich ihre neue Beziehung mit Lara öffentlich. Doch die neue Liebe sorgt im Netz für reichlich Gesprächsstoff. Viele User ziehen Vergleiche zu Nessis früherer Beziehung mit Ina Borck (30), mit der sie einst als Couple-Account berühmt wurde. Jetzt hat die Influencerin in einem Instagram-Reel klar Stellung bezogen und erklärt, wie sie zu diesen Vergleichen steht. In dem Reel macht die Mutter einer Tochter deutlich, dass ein gemeinsamer Pärchenaccount mit Lara aktuell nicht geplant ist. "Ja, ich bin damals über einen Couple-Account groß geworden. Ich verstehe, wenn ich eine neue Beziehung habe, dass viele Leute denken, ich mache das noch mal. Ich möchte keine Dinge noch mal machen. Das war was ganz Besonderes, was wir damals hatten. Lara und ich haben uns dazu entschieden, keinen Pärchenaccount zu machen", erklärt sie.

Beide haben weiterhin ihre eigenen Profile, zeigen ihr gemeinsames Leben aber trotzdem regelmäßig in gemeinsamem Content. Eine Hintertür lässt Nessi dabei offen: "Sag' niemals nie. Wenn wir vielleicht eine neue Plattform machen, vielleicht macht man dann irgendwann mal einen Pärchenaccount." Vor allem die direkten Vergleiche zwischen Lara und ihrer Ex treffen die Influencerin aber sichtlich. "Ich möchte meine aktuelle Beziehung nicht mit meiner letzten vergleichen. Das sollte man und kann man nicht vergleichen. Genauso wie man die Menschen nicht vergleichen kann. Deswegen macht es mich traurig, so was zu lesen oder zu hören, wenn meine Freundin mit meiner alten Beziehung verglichen wird", gab die einstige Princess Charming zu.

Vor rund einer Woche zeigten sich Nessi und Lara auch erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Gegenüber Bild sprachen die beiden über ihren Alltag zwischen Berlin und Köln und darüber, wie sie die Fernbeziehung wuppen. "Wir versuchen, entweder Zeit in Köln oder in Berlin zu verbringen, sodass wir uns meistens nur drei oder vier Tage am Stück nicht sehen", sagte Lara. Und obwohl bei den beiden noch alles neu war, klangen die Zukunftspläne schon ziemlich konkret. Lara erklärte: "Wir möchten in Zukunft auf jeden Fall zusammenziehen und uns jeden Tag aufs Neue gegenseitig glücklich machen."

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Getty Images Vanessa Borck und Lara Denona bei der Finalshow von "Let's Dance" Staffel 19 in den MMC Studios in Köln

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Instagram / nessiontour Nessi und Ina von Coupleontour

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Getty Images Vanessa Borck und Lara Denona bei der Finalshow von "Let’s Dance" in den MMC Studios in Köln