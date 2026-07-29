Essen bewertet: Nessi Borcks Freundin Lara erntet Shitstorm

Vanessa Borck (29) alias Nessi war kürzlich gemeinsam mit ihrer Freundin Lara Denona auf der Hochzeit eines bekannten Influencer-Paares eingeladen. Doch nicht die Feier selbst sorgt nun für Gesprächsstoff, sondern ein TikTok-Video, das Lara im Anschluss daran veröffentlichte. Unter dem Titel "Was ich alles auf Lisa und Henrys Hochzeit gegessen habe" zeigte sie die verschiedenen Gänge des Hochzeitsessens und versah jeden einzelnen Teller mit einer Bewertung auf einer Skala von 1 bis 10. Einige der Gerichte schnitten dabei eher mäßig ab. Das brachte ihr einen heftigen Shitstorm ein.

In den Kommentaren unter dem Video ließen viele Nutzer kein gutes Haar an Laras Aktion. "Das ist schon richtig frech und dreist… eingeladen werden und dann das Essen bewerten im Nachhinein finde ich schon richtig frech, muss ich sagen", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte schlicht: "Eingeladen und das Essen in Punkten bewerten. Lieben wir ja." Besonders pointiert formulierte es ein weiterer Nutzer: "Essen als Gast auf Hochzeiten bewerten -10000/10." Auch die Frage nach dem Respekt gegenüber dem Brautpaar wurde aufgeworfen: "Find's voll daneben. Einfach das Essen auf einer Hochzeit ranken. Magst du das Paar nicht?"

Doch nicht alle User schlossen sich der Kritik an. Einige sprangen für Lara in die Bresche. "Ihr tut gerade so, als hätten Lisa und Henry es selbst gekocht. Und man muss zudem auch nicht alles mögen", hieß es in einem Kommentar. Ein weiterer User pflichtete bei: "Bodenlos sind die Kommentare hier! Es ist ein bestelltes Essen, ich verstehe das Problem nicht. Sie redet ja das Essen nicht schlecht, sie teilt nur ihren Geschmack beziehungsweise ihre Meinung mit." Lara und Nessi machten ihre Beziehung im Mai dieses Jahres offiziell. Seither müssen sich die Frauen immer wieder mit Kritik rumschlagen. Einige User warfen den beiden sogar vor, denselben Content zu machen wie Nessi damals mit Ex-Partnerin Ina Borck (30).

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TikTok / laradenona Lara Denona, Juli 2026

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TikTok / laradenona Lara Denona, Juli 2026

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck und Freundin Lara im Juni 2026.