Zoff mit Harper Beckham? Princess Andre klärt Gerüchte auf

Princess Andre (19) hat mit einem TikTok-Clip für reichlich Wirbel gesorgt. Die 19-Jährige veröffentlichte jetzt ein Video, in dem sie andeutete, dass jemand ihr "alles" nachmache, und löste damit sofort Spekulationen aus. Viele Nutzer vermuteten, die Spitze könnte sich gegen Harper Beckham (15) richten, die Tochter von David (51) und Victoria Beckham (52). Beide Teenager stehen aktuell wegen eigener Beauty-Projekte im Fokus, was die Gerüchte befeuerte. Doch Princess stellte kurz darauf klar, dass Harper nicht die Person sei, die sie mit ihrem Post gemeint habe. "Nein, Gott segne sie", schrieb sie und fügte hinzu: "Leute, dieses Mädchen ist in meinem Alter, kein Kind." Damit nahm sie den Harper-Spekulationen den Wind aus den Segeln.

In besagtem Clip sitzt Princess in ihrem Schlafzimmer vor dem Computer, während im Hintergrund das berühmte Kim-Kardashian-Meme läuft, in dem Kim (45) zu Schwester Kourtney (47) sagt: "Ich habe in Italien geheiratet. Sage ich, du hast mich kopiert, weil du auch in Italien geheiratet hast?" Unter das Video schrieb Princess die deutliche Caption: "Wenn Fräulein Copycat mal wieder zuschlägt, muss ich mir etwas Neues einfallen lassen, das sie kopieren kann." Weil Princess gerade ihre Make-up-Marke By Princess vorbereitet und Harper parallel mit ihrer geplanten Beauty-Linie Harlo by Harper in Erscheinung tritt, zogen einige Fans schnell eine Verbindung.

Während über die Identität der mysteriösen Nachmacherin weiterhin gerätselt wird, konzentrieren sich Princess und Harper offenbar auf ihre jeweiligen Beauty-Träume. Princess, die in den vergangenen Jahren immer wieder mit ihrem Vater Peter Andre (53) im Reality-TV zu sehen war, teilt auf Social Media gerne Einblicke in ihren Alltag, von Schminkroutinen bis zu Familienmomenten mit ihren Geschwistern. Auch über ihre laut eigener Aussage "merkwürdige Kindheit" sprach sie bereits offen. Harper wiederum wuchs überwiegend abseits der Kameras auf, begleitet aber ihre berühmten Eltern David und Victoria gelegentlich zu Events oder zeigt sich in Mamas Modekreationen. Beide jungen Frauen erhalten von ihren Familien nach außen viel Rückhalt und scheinen nun bereit zu sein, eigene Wege zu gehen – Princess mit einem Fokus auf Make-up, Harper mit einem Einstieg in die Skincare- und Beautywelt. Dass ihre Projekte so zeitgleich entstehen, sorgt zwar für Gesprächsstoff im Netz, doch zwischen den Promi-Töchtern selbst scheint nach Princess' Klarstellung kein Zoff zu herrschen.

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Collage: Instagram / @princess_andre, Getty Images Collage: Princess Andre und Harper Beckham

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Instagram / princess_andre Princess Andre, Tochter von Katie Price und Peter Andre

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Instagram / victoriabeckhambeauty Harper Seven Beckham filmt ein Schmink-Tutorial für Victorias Beauty-Marke, August 2025