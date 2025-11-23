Größere Rolle? Katie Price hilft Princess bei ihrer Doku

Eigentlich hieß es, dass Katie Price (47) keine wirkliche Rolle in der Doku-Show ihrer Tochter Princess (18) spielen wird. Doch das hat sich offenbar geändert. Die erste Staffel "The Princess Diaries" lief zu Beginn des Jahres beim britischen Sender ITV und auch Princess' Papa Peter Andre (52) war ein Teil der Show. In der bereits bestellten zweiten und dritten Staffel soll der Sänger aber ausgestiegen sein. Eine Quelle erklärte The Mirror jetzt, dass Katie für die kommende Season zwar eine wichtige Rolle übernehmen wird, allerdings nicht vor der Kamera. Stattdessen nahm sie Princess' Freundin Heidi – die Tochter von Kerry Katona (45) – während der Dreharbeiten bei sich auf: "Heidi wohnt während der Dreharbeiten bei Katie, das ist richtig, aber Katie ist nicht an Princess' Show beteiligt."

Die erste Staffel "The Princess Diaries" beschäftigt sich vor allem mit Princess' Weg aus dem Schatten ihrer berühmten Eltern. Katie sei es sogar verboten worden, ein Teil der Sendung zu sein. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" erzählte das einstige It-Girl: "Jeder weiß, dass sie diese Dokumentation dreht – und ich bin nicht dabei. Bestimmte Leute finden es nicht gut, wenn Princess mit mir gesehen wird. Bestimmte Leute, die sich früher um mich gekümmert haben." Namen nannte sie allerdings keine. Zurückzuführen sei diese Entscheidung auf die öffentlichen Streitereien von Peter und der 47-Jährigen, was ein schlechtes Licht auf ihre Tochter geworfen habe.

Peter und Katie haben zwei gemeinsame Kinder – neben Princess auch ihren älteren Bruder Junior (20). Das Verhältnis der Britin zu ihren beiden Kindern soll wechselhaft sein. Während sie augenscheinlich gerne viel Zeit mit ihrem Vater verbringen, sah man sie zuletzt nur selten mit ihrer Mutter. Zwischenzeitlich soll es sogar richtig Zoff gegeben haben. Anfang November glätteten sich die Wogen aber offenbar und Princess teilte eine warmherzige Botschaft an ihre Mutter bei Instagram: "Ich hoffe, meine Mama geht nie ins Bett und denkt, sie hätte als Mutter versagt, denn ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, wie großartig sie ist. Ich liebe dich, Mama." Dennoch ärgerte Katie sich kurz danach in ihrem Podcast darüber, dass die 18-Jährige keine Zeit für sie habe.

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023

Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023

Getty Images Junior Andre, Princess Andre und Peter Andre im Mai 2025