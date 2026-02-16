Seltenes Video: Amanda Bynes strahlt mit ihrem neuen Freund

Amanda Bynes (39) zeigt ihr Glück ganz ungefiltert: Die Schauspielerin teilte am Sonntagabend ein seltenes Video mit ihrem Freund Zachary – aufgenommen bei einer entspannten Autofahrt in Los Angeles. In dem knapp einminütigen Instagram-Clip sitzt Amanda in einem grauen Crewneck-Sweatshirt auf dem Beifahrersitz, während Zachary sich grinsend zur Kamera beugt und ihr sichtbar nah kommt. Unterlegt ist die Aufnahme mit "I LUV IT" von Camila Cabello (28) und Playboi Carti, die Tonspur überdeckt ihr Gespräch im Wagen. "Ich liebe dich, Zachary", schrieb Amanda dazu und gab damit einen seltenen Einblick in ihre noch frische Romanze, die sie zuletzt lieber privat gehalten hatte.

Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren sammelten sich unterstützende Nachrichten wie "Ich bin so dankbar für ihn" und "Ich liebe es, wenn du glücklich bist." Ein anderer Nutzer jubelte: "Liebe sie für uns, Zachary!" Bereits im September hatte die frühere "The Amanda Show"-Darstellerin ihren Freund erstmals öffentlich erwähnt, als sie Urlaubsfotos mit einem liebevollen "My Boo" betitelte.

Schon vor einigen Wochen wurde öffentlich, dass Amanda und Zachary bereits seit einiger Zeit ein Paar sein sollen – wenn auch heimlich. Damals hieß es, dass die beiden sich schon mehr als zehn Jahre kannten und ihre Freundschaft nach der Trennung von Paul Michael in eine Beziehung verwandelt hatten. Eine Quelle plauderte gegenüber Daily Mail aus: "Es ist nicht superernst, sie werden nicht sofort heiraten, aber er unterstützt sie sehr, ist wirklich gut zu ihr." Zachary wurde als ruhiger und bodenständiger Unternehmer beschrieben, der viel Verständnis für Amanda zeigt und ihr, besonders in schwierigen Momenten, zur Seite steht.

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes im Mai 2020

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes posiert mit ihrem Freund Zachary

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes und Zachary, September 2025