Nanu: Sienna Miller setzt bei 34 Grad auf einen Pelzmantel

Bei sommerlichen 34 Grad in London hat Sienna Miller (44) auf der Serpentine Summer Party für einen echten Hingucker gesorgt. Die Schauspielerin erschien am Dienstag, den 23. Juni, bei der jährlichen Benefizveranstaltung der Serpentine Galleries in Kensington Gardens in einem champagnerfarbenen Seidenkleid - darüber trug sie einen mit Pelz gefütterten grünen Mantel. Trotz der Hitzewelle lächelte sie entspannt für die Fotografen und zog damit alle Blicke auf sich.

Sienna war aber längst nicht der einzige Star des Abends. Cate Blanchett (57), die in diesem Jahr erstmals als Co-Gastgeberin der Gala fungierte, die seit 2000 stattfindet, gab dem Event einen besonderen Rahmen. Rebel Wilson (46) erschien in einem schwarzen Seidenkleid mit Louis-Vuitton-Monogramm und posierte gemeinsam mit ihrer Frau, der Modedesignerin Ramona Agruma, die ein weißes Blumenkleid trug. Sängerin Ellie Goulding (39) setzte auf ein schwarzes Co-ord mit Corsagen-Top und durchsichtiger Hose, während Maya Jama (31) in einem trägerlosen Schlangenmusterkleid erschien. Auch Salma Hayek (59) und Isla Fisher setzten mit einem hellvioletten beziehungsweise rosafarbenen Kleid farbige Akzente. Die Models Adwoa Aboah (34) und Rosie Huntington-Whiteley (39) rundeten den glamourösen Abend mit einem glitzernden Mididress respektive einem weißen Abendkleid ab, wie The Standard berichtet.

Sienna gehört seit Jahren zu den gefragtesten Gesichtern bei internationalen Mode- und Kulturevents. Die Schauspielerin, die unter anderem durch ihre Rollen in "Alfie" und "American Sniper" bekannt wurde, ist auch als Model aktiv. Privat ist sie Mutter eines Kindes. Die Serpentine Summer Party gilt als eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse Londons und bringt jedes Jahr Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Mode, Architektur, Wirtschaft und Technologie zusammen.

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Getty Images Sienna Miller im Februar 2024

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Getty Images Sienna Miller bei der Serpentine Summer Party 2026

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Getty Images Rebel Wilson beim Serpentine Summer Party in London, 23. Juni 2026