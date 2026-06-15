Schwester bestätigt: Sienna Miller & Oli Green sind verlobt

Es ist offiziell: Sienna Miller (44) und Oli Green sind verlobt! Das hat nun Siennas Schwester Savannah bestätigt. Gegenüber dem Magazin Hello! schwärmte sie von dem Antrag ihres zukünftigen Schwagers und ließ dabei keine Zweifel an ihrer Begeisterung: "Wir sind alle so überglücklich. Es sind die schönsten Neuigkeiten, und es war wunderschön – das Ganze. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie glücklich ich für sie bin." Die Bestätigung kommt nur wenige Wochen, nachdem Sienna ihr drittes Kind zur Welt gebracht hat – und nicht lange, nachdem ein Diamantring an ihrer linken Hand in Barcelona für Aufsehen gesorgt hatte.

Die Verlobung ist für Sienna gleichzeitig ein besonders freudiger Moment in einer ohnehin ereignisreichen Zeit: Im Mai begrüßte sie ihr zweites gemeinsames Kind mit Oli. Ihr erstes gemeinsames Baby war bereits im Januar 2024 auf die Welt gekommen. Außerdem hat die Schauspielerin eine 13-jährige Tochter namens Marlowe aus ihrer Beziehung mit Tom Sturridge (40). Für Oli hingegen ist es die erste Verlobung – für Sienna dagegen bereits die vierte. Verheiratet war sie bisher noch nie. Berichten zufolge soll Oli schon lange den Wunsch gehegt haben, Sienna zu heiraten, obwohl er 15 Jahre jünger ist als sie.

Sienna selbst äußerte sich in der Vergangenheit ausführlich darüber, wie sie die Beziehung mit dem 29-Jährigen erlebt. Gegenüber dem Magazin Harper's Bazaar erzählte sie: "Ich hatte nicht erwartet, es ernst zu nehmen, und dann verliebte ich mich ziemlich schnell. Ich dachte nicht: 'Ich werde mir einen jüngeren Freund nehmen.' Es war eher: 'Was! Warum bist du so jung? Das ist so ärgerlich.'" Zuletzt ließ Sienna tief in den Alltag mit Neugeborenem blicken: In der US-Talkshow "The Tonight Show With Jimmy Fallon" gestand sie, auf "sehr wenig Schlaf" zu überstehen – und schwärmte gleichzeitig: "Ich bin wahnsinnig verliebt in mein Baby."

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Imago Sienna Miller und Oli Green bei der Weltpremiere von "Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War" in New York

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Instagram / siennathing Sienna Miller stillt ihr Baby

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Getty Images Sienna Miller ihre Tochter Marlowe Sturridge und Oli Green