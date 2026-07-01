Süß: Sienna Miller teilt erste Fotos ihres dritten Babys

Sienna Miller (44) hat ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Familienleben gegönnt. Die Schauspielerin und frischgebackene Mutter postete auf Instagram erstmals Fotos ihres dritten Kindes. Unter dem Titel "Erwachsenwerden" teilte sie Aufnahmen, auf denen sie ihr Neugeborenes im Krankenhaus im Arm hält. Außerdem teilte sie ein Bild, das ihre zweijährige Tochter mit lockigen Haaren und ihrem Verlobten Oli Green zeigt. Auch ein Schnappschuss einer hochschwangeren Sienna, die es sich mit sichtbar rundem Bauch im Bett bequem gemacht hat, ist dabei – im Hintergrund sind Kinderfotos von Oli sowie Spielzeug zu sehen. Oli beteiligte sich ebenfalls am Social-Media-Post und lud müde Selfies mit Tränensäcken unter den Augen hoch – sein Kommentar dazu: schlicht "Erziehung".

Das Geschlecht und den Namen des Babys haben Sienna und Oli bislang noch nicht bekanntgegeben. Bereits kurz nach der Geburt sprach Sienna in der Sendung "The Tonight Show With Jimmy Fallon" offen über den Alltag mit Neugeborenem, als sie nur drei Wochen nach der Geburt für die Promotion ihres neuen Actionfilms "Jack Ryan: Ghost War" nach Amerika reiste. "Sätze zusammenzusetzen ist gerade ein bisschen schwierig. Ich schlafe sehr wenig, aber ich bin wahnsinnig verliebt in mein Baby", schwärmte sie. Den Transatlantikflug mit Kleinkind und Neugeborenem beschrieb sie allerdings als absolutes Chaos: "Es war eine absolute Katastrophe. Da gibt es keine Verhandlungsbasis. Als ich in der Schlange bei der Einwanderungsbehörde ankam, brach ich einfach zusammen."

Sienna, deren Karriere 2003 als Model Fahrt aufnahm, ist inzwischen dreifache Mutter – neben den beiden Kindern mit Oli hat sie noch Tochter Marlowe, 13, aus ihrer früheren Beziehung mit Tom Sturridge (40). Ihre Schwester Savannah bestätigte außerdem unlängst gegenüber dem Magazin Hello!, dass Sienna und Oli verlobt sind. "Wir sind alle überglücklich. Es ist die schönste Neuigkeit, und es war wunderschön, das Ganze. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie glücklich ich für sie bin", schwärmte Savannah von Olis Antrag. Gerüchte über die Verlobung waren zuvor aufgekommen, als Sienna mit einem auffälligen Diamantring am Finger in Barcelona gesehen wurde. Es wäre Siennas vierte Verlobung – bislang hat die Schauspielerin noch nie geheiratet.

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Imago Sienna Miller und Oli Green bei der Weltpremiere von "Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War" in New York

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Instagram / siennathing Schauspielerin Sienna Miller postet ein Bild von sich und ihrem dritten Baby, Juli 2026.

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Dave Hogan/Getty Images Sienna Miller und Tom Sturridge in London, 2014