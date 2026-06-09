Mysteriöser Klunker: Ist Sienna Miller tatsächlich verlobt?

Sienna Miller (44) sorgt mit einem funkelnden Accessoire für Spekulationen: Die Schauspielerin wurde Anfang Juni in Spanien gesichtet – an ihrer linken Hand blitzte dabei ein auffälliger Diamantring, der sofort ins Auge fiel. Auf neuen Fotos, über die unter anderem E! News berichtet, zeigt sich Sienna in Jeans, mit Sonnenbrille und lässig über die Schultern gelegter Jacke, während sie ihre Hände vor dem Körper hält. An ihrer Seite: ihr Partner Oli Green, mit dem sie erst vor Kurzem ihr zweites gemeinsames Baby willkommen geheißen hat. Seit dem Auftritt fragen sich Fans: Trägt Sienna etwa einen Verlobungsring?

Der Anlass für ihren Aufenthalt in Spanien ist bislang nicht bekannt, doch die Aufnahmen des Paares sorgen für reichlich Gesprächsstoff. E! News berichtet, dass es sich bei dem Ring tatsächlich um einen Verlobungsring handeln soll – was bedeuten würde, dass Sienna und der The Crown-Darsteller kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes den nächsten Schritt wagen. Die 44-Jährige hatte erst im Mai im Gespräch mit dem US-Blatt verraten, dass sie "ein winziges Baby nebenan" habe und sich in der ersten Zeit mit dem Neugeborenen kaum vor Müdigkeit auf ihre Sätze konzentrieren könne.

Sienna und Oli sind seit 2022 ein Paar und haben inzwischen zwei gemeinsame Kinder, deren Namen sie bislang nicht öffentlich gemacht haben. Aus ihrer früheren Beziehung mit Tom Sturridge (40) hat Sienna außerdem Tochter Marlowe. Über ihre Beziehung mit dem jüngeren Oli sprach die Schauspielerin zuletzt auch offen. Gegenüber Harper's Bazaar sagte sie 2024: "Es gibt einen Unterschied darin, wie diese Generation von Männern Frauen respektiert." Im Interview mit Grazia erklärte sie zudem, dass Beziehungen zwischen älteren Frauen und jüngeren Männern noch immer oft als ungewöhnlich wahrgenommen werden. Privat ist Sienna also längst in einem neuen Familienkapitel angekommen – möglicherweise nun auch mit einem Verlobungsring am Finger.

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Getty Images Sienna Miller in Cannes 2024

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Imago Sienna Miller und Oli Green bei der Weltpremiere von "Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War" in New York

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ActionPress Oliver Green und Sienna Miller

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