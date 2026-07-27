Sienna Miller und Oli Green zeigen seltenes Familienglück

Verlobter Oli Green hat am Wochenende einen seltenen Blick in den Familienalltag von Sienna Miller (44) gewährt. Auf Instagram postete er gleich mehrere Schnappschüsse: Zu sehen ist die gemeinsame zweijährige Tochter – deren Name bislang nicht öffentlich bekannt ist –, wie sie am Klavier sitzt, die lockigen Haare fallen ihr dabei vor das Gesicht. Dazu teilte er ein Bild von Sienna im entspannten Double-Denim-Look mit weitem Oberteil. Und auch ein Selfie von sich selbst fehlt nicht – darauf zeigt sich der 29-jährige Oli mit auffälligem Schnurrbart. Unter den Post schrieb er kurz und bündig: "Zwei Blondinen und ein Schnurrbart."

Der kleine Familienmoment kommt rund zwei Monate, nachdem die Schauspielerin ihr drittes Kind zur Welt gebracht hat. Bereits kurz nach der Geburt hatte Sienna die frohe Nachricht auf unkomplizierte Weise verkündet: "Es ist passiert. Ich habe ein winzig kleines Baby im Nebenzimmer." Geschlecht und Name des Neugeborenen sind bislang noch nicht öffentlich gemacht worden. Während sie die erste Zeit zu Hause mit dem Baby verbracht hat, stand für die Britin jedoch auch schon früh die Rückkehr zur Arbeit auf dem Programm – nur drei Wochen nach der Geburt war sie bereits für die Promotion ihres neuen Actionfilms "Jack Ryan: Ghost War" unterwegs. Gegenüber Jimmy Fallon (51) in "The Tonight Show" erzählte sie, wie anstrengend der Transatlantikflug mit Kleinkind und Neugeborenem war: "Die Zweijährige gewinnt jetzt eindeutig. Es war eine absolute Katastrophe. Mit ihr kann man nicht verhandeln. Ich kam an der Passkontrolle an und bin einfach zusammengebrochen."

Sienna ist insgesamt Mutter von drei Kindern. Ihre älteste Tochter Marlowe brachte sie 2011 zur Welt – ihr Vater ist der Schauspieler Tom Sturridge (40), mit dem Sienna damals liiert war. Ihre zweite Tochter und das jüngste Baby stammen von Oli. Erst vor wenigen Wochen hatte die Schauspielerin auf Instagram einen umfangreicheren Einblick in die ersten Wochen als Familie gegeben – mit Fotos aus dem Krankenhaus und einem Blick hinter die Kulissen des Familienlebens. Auch Oli beteiligte sich damals und teilte müde Selfies mit Tränensäcken, die er schlicht mit dem Wort "Erziehung" kommentierte.

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Instagram / ooroosgreen Sienna Miller, Schauspielerin

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Instagram / ooroosgreen Tochter von Sienna Miller und Oli Green

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Instagram / ooroosgreen Oli Green, Schauspieler