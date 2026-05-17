Sienna Miller verrät: Kleinkind ist größte Herausforderung

Nur drei Wochen nach der Geburt ihres dritten Kindes hat Sienna Miller (44) bereits wieder einen Auftritt in einer Late-Night-Show absolviert. Die Schauspielerin erschien am Donnerstag in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" und sprach dort offen über ihr Leben als Mutter von drei Kindern – einem Teenager, einem Kleinkind und einem Neugeborenen. Auf die Frage von Gastgeber Jimmy Fallon, welches der Kinder am schwierigsten "unter einen Hut zu bringen" sei, hatte Sienna eine eindeutige Antwort: das Kleinkind.

"Ich hätte gesagt, das Teenager-Mädchen wäre schwieriger zu managen – bis zu dem Transatlantikflug, den ich gestern mit dem Kleinkind und dem Neugeborenen unternommen habe. Das Kleinkind gewinnt jetzt mit Abstand. Es war eine absolute Katastrophe. Es gibt kein Verhandeln", schilderte Sienna gegenüber Jimmy die chaotische Reise. Dazu kamen noch die Blicke der Mitreisenden: "Das Baby schreit, sie schreit. Es war so: 'Ja, stimmt.'" An der Einreisekontrolle habe sie schließlich weinend zusammengebrochen, gab sie zu. Den Studioauftritt nur wenige Wochen nach der Geburt schien die Schauspielerin selbst kaum zu fassen: "Es ist verrückt, Wörter zu sagen und ein Kleid zu tragen."

Wie sehr Sienna das Babyglück gerade durch den Alltag trägt, hatte sie erst vor wenigen Tagen auch im Gespräch mit E! News angedeutet. "Es ist passiert", sagte sie knapp über die Geburt und verriet: "Ich habe ein winziges Baby neben mir." Für Sienna und ihren Partner Oli Green war es damit der nächste Schritt als Patchworkfamilie. Neben dem Neugeborenen und der gemeinsamen kleinen Tochter lebte auch Siennas Tochter Marlowe aus der früheren Beziehung mit Tom Sturridge (40) mit im Haushalt.

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Getty Images Sienna Miller, Schauspielerin

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Getty Images Sienna Miller im Februar 2024

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Getty Images Sienna Miller ihre Tochter Marlowe Sturridge und Oli Green