Sienna Miller zeigt ihr Baby backstage bei Jimmy Fallon

Nur drei Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes mit ihrem Partner Oli Green stand Sienna Miller (44) bereits wieder vor der Kamera – und gewährte ihren Fans dabei einen besonders privaten Einblick. Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin ein Video, das sie backstage bei den Vorbereitungen für ihren Auftritt in der "Tonight Show" zeigt. Während sie in der Maske sitzt, stillt sie ihr Neugeborenes, bevor sie das Baby an Oli übergibt, der sichtlich gerührt mit dem Kind interagiert. Sienna hatte bereits zuvor betont, wie herausfordernd, aber auch erfüllend diese Phase ist. "Es fühlt sich an, als wäre es eine kleine Herausforderung, Sätze aneinanderzureihen", scherzte sie bei E! News. "Ich bekomme kaum Schlaf, aber ich bin total verliebt in mein Baby."

Während ihres Gesprächs mit Moderator Jimmy Fallon (51) scherzte Sienna darüber, welches ihrer drei Kinder – ihre Teenagerin, ihr Kleinkind oder ihr Baby – sie am meisten anstrengt. "Ich hätte gesagt, die Teenagerin wäre schwieriger, bis ich gestern den transatlantischen Flug mit Kleinkind und Neugeborenem hatte. Das Kleinkind gewinnt haushoch. Es war eine absolute Katastrophe. Da gibt es kein Verhandeln", sagte sie lachend. Doch hinter dem Humor steckt auch Erschöpfung. Am Flughafen sei sie emotional zusammengebrochen: "Ich kam zur Passkontrolle und bin einfach in Tränen ausgebrochen." Ihre Schwangerschaft hatte Sienna am 1. Dezember 2025 bei den Fashion Awards in der Londoner Royal Albert Hall öffentlich gemacht, als sie in einem transparenten Tüllkleid von Givenchy über den roten Teppich schritt.

Siennas älteste Tochter Marlowe stammt aus der früheren Beziehung mit Schauspieler Tom Sturridge (40), mit dem sie bis heute freundschaftlich verbunden ist. Marlowe steht ihrer berühmten Mama häufig zur Seite und begleitet sie immer wieder zu Events. Sienna hatte in der Vergangenheit in Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihr ein enger Familienzusammenhalt ist und wie sehr sie es schätzt, berufliche Highlights und private Meilensteine mit ihren Liebsten teilen zu können. Auch über ihre Beziehung zu Oli Green sprach sie in der Vergangenheit offen – insbesondere über den Altersunterschied: "Ich hatte nicht vor, einen jüngeren Freund zu haben. Es war eher: 'Verdammt! Warum bist du so jung? Das ist so nervig'", so Sienna bei Harper's Bazaar. Gleichzeitig lobte sie Olis Reife und Haltung: "Er ist sehr weise und ausgeglichen."

Anzeige Anzeige

Instagram / siennathing Sienna Miller stillt ihr Baby

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Sienna Miller und ihre Tochter Marlowe Sturridge

Anzeige Anzeige

Backgrid / Action Press Oli Green und Sienna Miller