Nostalgie pur: Fans staunen über Jennifer Greys Beach-Post

Zum Geburtstag ihrer besten Freundin Tracy Pollan (66) hat Jennifer Grey (66) auf Instagram mit einem alten Strandschnappschuss für Aufsehen gesorgt. Auf dem Throwback-Foto, das die Dirty Dancing-Darstellerin jetzt auf der Plattform teilte, posieren die beiden eng umschlungen am Strand – oben ohne und nur mit Bikinihöschen bekleidet. Ihre Brüste sind dabei mit Stern-Emojis bedeckt. Dazu schrieb Jennifer: "Alles Gute zum Geburtstag @tracy.pollan. Eine Freundschaft wie diese ist: 'Wenn du fällst, werde ich dich auffangen, ich werde warten… time after time!'" Tracy selbst reagierte im Kommentarbereich mit: "Hahahaha, ich liebe dich!!"

Auch die Fans der beiden ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, ihr Entzücken zu äußern – und das nicht nur wegen der herzlichen Freundschaft. Besonders Tracys und Jennifers durchtrainierte Bauchmuskeln, die auf dem Bild deutlich zu sehen sind, sorgten für Begeisterung. "Was für Übungen aus den 1980ern habt ihr gemacht, um solche Bauchmuskeln zu bekommen? Alles Gute zum Freundschaftstag euch beiden", wollte ein Fan wissen. Ein anderer schrieb schlicht "Shredded" (auf Deutsch etwa: "extrem durchtrainiert"), während ein weiterer kommentierte: "So ein Glück, eine solche Freundschaft zu haben! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!" Tracy feierte am 22. Juni ihren 66. Geburtstag.

Jennifer und Tracy verbindet eine Freundschaft, die bis in die 1970er Jahre zurückreicht. Damals lernten sie sich als Schülerinnen an der privaten Dalton School in Manhattan kennen. Zuletzt zeigten die beiden auf Instagram, dass sie noch immer dieselben wie damals sind: Jennifer teilte Bilder von einem gemeinsamen Mädelsurlaub am Meer und schrieb dazu, sie hätten "gekichert wie in der Schulzeit". Jennifer soll Teil der Fortsetzung vom Filmklassiker "Dirty Dancing" sein. Ihre Freundin Tracy führt seit Langem eine Ehe mit dem Schauspieler Michael J. Fox (65), bekannt als Star aus Zurück in die Zukunft.

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Getty Images Jennifer Grey, Schauspielerin

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Instagram / jennifergrey Tracy Pollan und Jennifer Grey posieren in den 1980ern oberkörperfrei am Strand.

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Getty Images Tracy Pollan, 2023