So süß gratuliert Michael J. Fox Tracy zum 36. Hochzeitstag!

Michael J. Fox (63) und Tracy Pollan (64) kann so schnell nichts auseinanderbringen. Schon 1988 hatten sich die zwei Schauspieler das Jawort gegeben und bestreiten bis heute das Leben Seite an Seite. Anlässlich ihres 36. Hochzeitstags postet der Zurück in die Zukunft-Star nun ein niedliches Throwback-Foto: Michael und Tracy sitzen als junges Paar neben einem Pool auf einem Sprungbrett und strahlen in die Kamera. "Auf ein Leben voller Liebe mit der Liebe des Lebens. Alles Gute zum Jahrestag, T", kommentiert der Kanadier den süßen Schnappschuss und fügt hinzu: "Für immer."

Dass ihre Ehe auch die ein oder andere Krise überstehen kann, bewiesen Michael und Tracy bereits. Schon in jungen Jahren erhielt der Hollywoodstar die Schockdiagnose Parkinson. Zunächst überdeckte er Symptome wie einen Tremor in seiner linken Hand gezielt durch sein Schauspiel. 2020 erklärte er seine Schauspielkarriere jedoch endgültig für beendet, da sein Kurzzeitgedächtnis erheblich eingeschränkt sei, was ihm das Lernen von Texten unmöglich macht. Seine Liebste steht ihm aber stets zur Seite. "Tracy ist der klügste Mensch, den ich kenne. Sie hat gelernt, mit vielen Dingen umzugehen. Alles, was ich durchmache, macht sie auch durch", schwärmte er im vergangenen Jahr in seiner Doku "Still: A Michael J. Fox Movie".

Michael und Tracy hatten sich am Set der Serie "Familienbande" kennengelernt. In der beliebten Sitcom, die von 1982 bis 1989 ausgestrahlt wurde, spielten die beiden das Paar Alex und Ellen – und verliebten sich auch im echten Leben schnell ineinander. Vier gemeinsame Kinder machten das Eheglück schließlich perfekt: Sohn Sam (35), die Zwillingstöchter Aquinnah (29) und Schuyler (29) sowie das Nesthäkchen Esmé.

Instagram / realmikejfox Tracy Pollan und Michael J. Fox als junges Paar

Getty Images Michael J. Fox bei einem Event in München im Juni 2023

